При атаке БПЛА на Тульский городской округ погибли три человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При атаке БПЛА по жилому сектору тульского городского округа погибли три человека.
- Еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали.
- Несколько частных жилых домов и коммерческих объектов в поселках Ямны, Маслово, Михалково, Иншинский получили различные повреждения.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. При атаке дронов на жилые дома в Тульском городском округе погибли три человека, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Глава области уточнил, что несколько частных жилых домов и коммерческих объектов в поселках Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский получили различные повреждения.
На месте работают экстренные службы, сотрудники регионального правительства и городской администрации. Кроме того, власти развернули работу оперативного штаба.
Опасность беспилотников в регионе сохраняется.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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22 июня 2022, 17:18