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При атаке БПЛА на Тульский городской округ погибли три человека - РИА Новости, 15.06.2026
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03:49 15.06.2026 (обновлено: 08:16 15.06.2026)
При атаке БПЛА на Тульский городской округ погибли три человека

Миляев: три человека погибли под Тулой при ударе БПЛА по жилым домам

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При атаке БПЛА по жилому сектору тульского городского округа погибли три человека.
  • Еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали.
  • Несколько частных жилых домов и коммерческих объектов в поселках Ямны, Маслово, Михалково, Иншинский получили различные повреждения.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. При атаке дронов на жилые дома в Тульском городском округе погибли три человека, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
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"Сегодня ночью атаке БПЛА подвергся жилой сектор городского округа Тула. К сожалению, по первичной информации, три человека погибли. Еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", — написал он на платформе "Макс".
Глава области уточнил, что несколько частных жилых домов и коммерческих объектов в поселках Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский получили различные повреждения.
На месте работают экстренные службы, сотрудники регионального правительства и городской администрации. Кроме того, власти развернули работу оперативного штаба.
Опасность беспилотников в регионе сохраняется.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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