При атаке БПЛА на Тульский городской округ погибли три человека

Краткий пересказ от РИА ИИ При атаке БПЛА по жилому сектору тульского городского округа погибли три человека.

Еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали.

Несколько частных жилых домов и коммерческих объектов в поселках Ямны, Маслово, Михалково, Иншинский получили различные повреждения.

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. При атаке дронов на жилые дома в Тульском городском округе погибли три человека, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

« "Сегодня ночью атаке БПЛА подвергся жилой сектор городского округа Тула . К сожалению, по первичной информации, три человека погибли. Еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", — написал он на платформе " Макс ".

Глава области уточнил, что несколько частных жилых домов и коммерческих объектов в поселках Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский получили различные повреждения.

На месте работают экстренные службы, сотрудники регионального правительства и городской администрации. Кроме того, власти развернули работу оперативного штаба.

Опасность беспилотников в регионе сохраняется.