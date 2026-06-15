Дополнительные электропоезда назначили в Казани на саммит Россия - АСЕАН

КАЗАНЬ, 15 июн – РИА Новости. Более 80 дополнительных электропоездов назначено в дни проведения саммита Россия - АСЕАН в Казани для удобства гостей мероприятия, сообщает пригородная пассажирская компания "Содружество".

"На маршруте Казань - Аэропорт - Казань назначено более 80 дополнительных электропоездов с интервалом движения от 30 минут до 1 часа. Для удобства гостей и участников мероприятия составы проследуют к месту проведения саммита (международный выставочный центр "Казань Экспо", расположен рядом с аэропортом - ред.) без промежуточных остановок", - говорится в сообщении.

В транспортном обслуживании саммита задействованы электропоезда нового поколения серии ЭПЗД в шестивагонном исполнении. Вагоны оборудованы эргономичными креслами с розетками для зарядки гаджетов, вместительными багажными полками, климатическими системами с обеззараживанием воздуха и полностью адаптированы для перевозки маломобильных пассажиров. Составы оснащены камерами видеонаблюдения внутри салона и на крыше, что соответствует всем современным требованиям транспортной безопасности.

Отмечается, что в дни проведения саммита внесены изменения в расписание регулярных пригородных электропоездов Казань - Аэропорт.

Как отмечал ранее мэр Казани Ильсур Метшин, к саммиту Россия - АСЕАН в городе были приведены в порядок семь ключевых магистралей, по которым будут следовать делегации, ключевые транспортные узлы продолжат работу в штатном режиме. По его информации, расписание авиарейсов и железнодорожных сообщений остается неизменным, однако тем, кто планирует поездки в дни саммита, рекомендуется выезжать заранее.

Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани 17-19 июня. АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Казани планируется обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудить вопросы углубления сотрудничества между Россией и АСЕАН.