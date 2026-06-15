В МИД рассказали о рассмотрении заявки на расширение шельфа в Арктике

Краткий пересказ от РИА ИИ Заявка России в ООН на признание расширенных границ континентального шельфа в Арктике рассматривается с хорошими перспективами.

Российская сторона внесла очередной пакет материалов, подтверждающий ее права на заявленный участок.

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Заявка России в ООН на признание расширенных границ ее континентального шельфа в Арктике имеет хорошие перспективы, рассказал в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Александр Алимов.

"Рассматривается наша заявка (по границам шельфа в Арктике - ред.), причем рассматривается с хорошими перспективами", - сказал Алимов.

По его словам, российская сторона ранее внесла очередной пакет материалов, подтверждающий ее права на заявленный участок.

В 2002 году заявка была отклонена с указанием на недостаточную детализацию карт рельефа дна и обоснованность континентальной природы упомянутых поднятий, их связи с шельфом Сибири.