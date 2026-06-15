В МИД рассказали о рассмотрении заявки на расширение шельфа в Арктике

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заявка России в ООН на признание расширенных границ континентального шельфа в Арктике рассматривается с хорошими перспективами.
- Российская сторона внесла очередной пакет материалов, подтверждающий ее права на заявленный участок.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Заявка России в ООН на признание расширенных границ ее континентального шельфа в Арктике имеет хорошие перспективы, рассказал в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Александр Алимов.
"Рассматривается наша заявка (по границам шельфа в Арктике - ред.), причем рассматривается с хорошими перспективами", - сказал Алимов.
По его словам, российская сторона ранее внесла очередной пакет материалов, подтверждающий ее права на заявленный участок.
Россия в 2001 году подала в Комиссию ООН по границам континентального шельфа заявку на расширение своего арктического шельфа за пределы 200-мильной зоны - право включения в континентальный шельф подводных пространств у северного побережья (прилежащего к Северному Ледовитому океану) и восточного побережья (прилежащего к Тихому океану).
В 2002 году заявка была отклонена с указанием на недостаточную детализацию карт рельефа дна и обоснованность континентальной природы упомянутых поднятий, их связи с шельфом Сибири.
В 2015 году Россия подала в ООН частично пересмотренное представление по шельфу. Это научно обоснованная заявка государства на увеличение площади шельфа на почти 1,2 миллиона квадратных километров внутри условного треугольника Мурманск – Северный полюс – Чукотка. Прирост потенциальных запасов углеводородного сырья оценивался тогда в 5 миллиардов тонн условного топлива.