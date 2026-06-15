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В МИД рассказали о рассмотрении заявки на расширение шельфа в Арктике - РИА Новости, 15.06.2026
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04:51 15.06.2026
В МИД рассказали о рассмотрении заявки на расширение шельфа в Арктике

Алимов: заявка России на расширение шельфа в Арктике имеет хорошие перспективы

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкЛедники
Ледники - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Илья Тимин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заявка России в ООН на признание расширенных границ континентального шельфа в Арктике рассматривается с хорошими перспективами.
  • Российская сторона внесла очередной пакет материалов, подтверждающий ее права на заявленный участок.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Заявка России в ООН на признание расширенных границ ее континентального шельфа в Арктике имеет хорошие перспективы, рассказал в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Александр Алимов.
"Рассматривается наша заявка (по границам шельфа в Арктике - ред.), причем рассматривается с хорошими перспективами", - сказал Алимов.
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По его словам, российская сторона ранее внесла очередной пакет материалов, подтверждающий ее права на заявленный участок.
Россия в 2001 году подала в Комиссию ООН по границам континентального шельфа заявку на расширение своего арктического шельфа за пределы 200-мильной зоны - право включения в континентальный шельф подводных пространств у северного побережья (прилежащего к Северному Ледовитому океану) и восточного побережья (прилежащего к Тихому океану).
В 2002 году заявка была отклонена с указанием на недостаточную детализацию карт рельефа дна и обоснованность континентальной природы упомянутых поднятий, их связи с шельфом Сибири.
В 2015 году Россия подала в ООН частично пересмотренное представление по шельфу. Это научно обоснованная заявка государства на увеличение площади шельфа на почти 1,2 миллиона квадратных километров внутри условного треугольника МурманскСеверный полюсЧукотка. Прирост потенциальных запасов углеводородного сырья оценивался тогда в 5 миллиардов тонн условного топлива.
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