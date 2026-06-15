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Основателя компании-крабодобытчика "Антей" арестовали за мошенничество - РИА Новости, 15.06.2026
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11:10 15.06.2026 (обновлено: 11:11 15.06.2026)
Основателя компании-крабодобытчика "Антей" арестовали за мошенничество

Основателя компании-крабодобытчика "Антей" Михнова арестовали за мошенничество

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мещанский районный суд Москвы отказал в аресте учредителя рыбопромысловой компании "Антей" Игоря Михнова.
  • Основателя ГК "Антей" Ивана Михнова заключили под стражу.
ВЛАДИВОСТОК, 15 июн – РИА Новости. Мещанский районный суд Москвы отказал в аресте учредителя крупной рыбопромысловой компании "Антей" (Владивосток) Игоря Михнова, но основатель ГК "Антей" Иван Михнов заключен под стражу, следует из информации на сайте суда.
Согласно данным на сайте суда, ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Игоря Михнова, который проходит по ч. 4 ст. 159 "Мошенничество", отклонено.
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Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Ивана Михнова, которому также вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ, удовлетворено.
Игорь Михнов является основным учредителем ООО "Антей", ООО "Краб Камчатки" и ряда других компаний. Иван Михнов был учредителем "Антея", является учредителем ООО "Охотское", ООО "Рыбак Коврана", ООО "Антей Магадан" и ряда других компаний на Дальнем Востоке и в Мурманской области, связанных с рыболовством.
По информации из открытых источников, основатель и глава ГК "Антей" Иван Михнов является отцом Игоря Михнова.
"Антей" - одно из крупнейших промысловых предприятий на Дальнем Востоке, добывает краба и рыбу. Ведет добычу также в Северном бассейне. Кроме того, осуществляет переработку биоресурсов. Филиалы группы компаний есть во Владивостоке и Мурманске.
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