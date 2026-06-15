Глава Якутии заявил о росте цен на крупные алмазы в мире

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что кризис на мировом алмазном рынке преодолен.
- Цены на крупные алмазы растут стабильно, однако сегмент мелких алмазов все еще сталкивается с конкуренцией со стороны синтетических камней.
- «Алроса» сохраняет прогноз по добыче алмазов в текущем году на уровне 26 миллионов каратов, а мировую добычу алмазов в 2026 году ожидает на уровне 95 миллионов карат.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Кризис на мировом алмазном рынке, который наблюдался год назад, уже преодолен, цены на крупные алмазы начинают расти, заявил в интервью РИА Новости глава Якутии Айсен Николаев.
"С точки зрения мирового рынка, сегодня кризис, который был год назад, полтора года назад, он уже преодолен. Мы видим, что цены по многим группам алмазов, особенно крупным, они уже растут и растут достаточно стабильно", - сказал Николаев.
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При этом сегмент мелких алмазов все еще сталкивается с серьезной конкуренцией со стороны синтетических камней, добавил глава Якутии.
Начальник управления корпоративных финансов и связей с инвесторами "Алросы" Сергей Тахиев ранее говорил, что компания ожидает мировую добычу алмазов в 2026 году на уровне 95 миллионов карат на фоне истощения месторождений, что примерно на 5-10% ниже показателя прошлого года - 100-105 миллионов карат. При этом сама "Алроса" сохраняет прогноз по добыче алмазов в текущем году на уровне 26 миллионов каратов.