В трех аэропортах ввели ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Иваново ("Южный"), Нижний Новгород ("Чкалов"), Ярославль ("Туношна"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.