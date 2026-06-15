Культурное сотрудничество обсудили Адыгея и Агадир

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"От имени главы Адыгеи Мурата Кумпилова Юрий Аутлев поблагодарил принимающую сторону за теплый прием. Он отметил удивительное созвучие ценностей: принципы "Адыгэ Хабзэ", регламентирующие искусство приема гостей и уважение к старшим, находят прямое отражение в культурном коде Марокко", - говорится в сообщении пресс-службы в канале "Макс".