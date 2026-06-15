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Культурное сотрудничество обсудили Адыгея и Агадир - РИА Новости, 15.06.2026
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Республика Адыгея
 
12:08 15.06.2026
Культурное сотрудничество обсудили Адыгея и Агадир

Адыгея и Агадир договорились о культурном сотрудничестве

© Фото : Правительство Республики Адыгея/MAXРабочая встреча Министра культуры Адыгеи Юрия Аутлева с губернатором административной области Сус-Масса Саидом Амзази в Агадире, Марокко
Рабочая встреча Министра культуры Адыгеи Юрия Аутлева с губернатором административной области Сус-Масса Саидом Амзази в Агадире, Марокко - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : Правительство Республики Адыгея/MAX
Рабочая встреча Министра культуры Адыгеи Юрия Аутлева с губернатором административной области Сус-Масса Саидом Амзази в Агадире, Марокко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Агадире (Марокко) состоялась рабочая встреча министра культуры Адыгеи Юрия Аутлева с губернатором административной области Сус-Масса Саидом Амзази, на которой обсудили культурное сотрудничество.
  • Стороны договорились о продолжении развития контактов в интересах взаимного многостороннего сотрудничества, включая организацию концертных туров и музейных выставок.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В Агадире (Марокко) состоялась рабочая встреча министра культуры Адыгеи Юрия Аутлева с губернатором административной области Сус-Масса Саидом Амзази, на которой обсудили культурное сотрудничество, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Мероприятие объединило две традиции гостеприимства и было приурочено сразу к двум знаковым датам: Дню России и десятилетию стратегического партнерства РФ и Королевства Марокко.
Губернатор отметил, что выбор Агадира в качестве площадки для диалога глубоко символичен — это регион, где современная туристическая инфраструктура органично сочетается с многовековыми традициями радушия.
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"От имени главы Адыгеи Мурата Кумпилова Юрий Аутлев поблагодарил принимающую сторону за теплый прием. Он отметил удивительное созвучие ценностей: принципы "Адыгэ Хабзэ", регламентирующие искусство приема гостей и уважение к старшим, находят прямое отражение в культурном коде Марокко", - говорится в сообщении пресс-службы в канале "Макс".

На встрече стороны также предметно обсудили инвестиционную привлекательность Адыгеи и создающиеся туристические, агропромышленные, инновационные и креативные кластеры. Стороны договорились о продолжении развития контактов в интересах взаимного многостороннего сотрудничества в различных направлениях, включая организацию концертных туров, музейных выставок.
 
Республика АдыгеяРеспублика АдыгеяАгадирМарокко
 
 
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