Культурное сотрудничество обсудили Адыгея и Агадир

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Агадире (Марокко) состоялась рабочая встреча министра культуры Адыгеи Юрия Аутлева с губернатором административной области Сус-Масса Саидом Амзази, на которой обсудили культурное сотрудничество.
- Стороны договорились о продолжении развития контактов в интересах взаимного многостороннего сотрудничества, включая организацию концертных туров и музейных выставок.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В Агадире (Марокко) состоялась рабочая встреча министра культуры Адыгеи Юрия Аутлева с губернатором административной области Сус-Масса Саидом Амзази, на которой обсудили культурное сотрудничество, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Мероприятие объединило две традиции гостеприимства и было приурочено сразу к двум знаковым датам: Дню России и десятилетию стратегического партнерства РФ и Королевства Марокко.
Губернатор отметил, что выбор Агадира в качестве площадки для диалога глубоко символичен — это регион, где современная туристическая инфраструктура органично сочетается с многовековыми традициями радушия.
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"От имени главы Адыгеи Мурата Кумпилова Юрий Аутлев поблагодарил принимающую сторону за теплый прием. Он отметил удивительное созвучие ценностей: принципы "Адыгэ Хабзэ", регламентирующие искусство приема гостей и уважение к старшим, находят прямое отражение в культурном коде Марокко", - говорится в сообщении пресс-службы в канале "Макс".
На встрече стороны также предметно обсудили инвестиционную привлекательность Адыгеи и создающиеся туристические, агропромышленные, инновационные и креативные кластеры. Стороны договорились о продолжении развития контактов в интересах взаимного многостороннего сотрудничества в различных направлениях, включая организацию концертных туров, музейных выставок.