В Москве 12 животных нашли новый дом благодаря выставке "Пушистый хвост"

Краткий пересказ от РИА ИИ На выставке-пристройстве "Пушистый хвост" в парке "Сокольники" 12 животных из городских приютов нашли новый дом.

Новые семьи и хозяев обрели 8 кошек и 4 собаки.

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Двенадцать животных нашли новый дом благодаря выставке-пристройству "Пушистый хвост" в парке "Сокольники" в Москве, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.

Выставка-пристройство проходила в столице в субботу.

« "Двенадцать животных из городских приютов нашли новый дом на выставке-пристройстве "Пушистый хвост" в парке "Сокольники" По итогам мероприятия департамента ЖКХ города Москвы хозяев обрели 8 кошек и 4 собаки", - говорится в сообщении комплекса в канале на платформе " Макс ".

Уточняется, что девять животных отправились в новые семьи прямо с выставки, а за остальными владельцы приедут в приюты в ближайшее время.