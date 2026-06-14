В Москве 12 животных нашли новый дом благодаря выставке "Пушистый хвост"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На выставке-пристройстве "Пушистый хвост" в парке "Сокольники" 12 животных из городских приютов нашли новый дом.
- Новые семьи и хозяев обрели 8 кошек и 4 собаки.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Двенадцать животных нашли новый дом благодаря выставке-пристройству "Пушистый хвост" в парке "Сокольники" в Москве, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
Выставка-пристройство проходила в столице в субботу.
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"Двенадцать животных из городских приютов нашли новый дом на выставке-пристройстве "Пушистый хвост" в парке "Сокольники" По итогам мероприятия департамента ЖКХ города Москвы хозяев обрели 8 кошек и 4 собаки", - говорится в сообщении комплекса в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что девять животных отправились в новые семьи прямо с выставки, а за остальными владельцы приедут в приюты в ближайшее время.
"Для гостей подготовили насыщенную программу. Посетители могли получить консультации кинолога и ветеринарного специалиста, принять участие в творческих мастер-классах по созданию адресников для собак, браслетов, игрушек-травянчиков, росписи шоперов и деревянных значков. Одним из самых ярких событий праздника стало дефиле собак, которые ищут дом", - отмечается в сообщении.