Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям ВСУ.
- Противник потерял до 150 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 25 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли до 150 военных, три боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки российских войск, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, артиллерийской, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Николаевка, Алексеево-Дружковка, Славянск и Краматорск Донецкой Народной Республики. Всего в полосе ответственности "Южной" группировки войск противник потерял до 150 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 25 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке ведомства.
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