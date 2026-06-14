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Миронов предложил увеличить выплаты за сдачу крови - РИА Новости, 14.06.2026
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01:10 14.06.2026
Миронов предложил увеличить выплаты за сдачу крови

Миронов предложил увеличить выплаты донорам за сдачу крови

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Сергей Миронов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил увеличить выплаты за сдачу крови.
  • Он также выступил с инициативой ввести знак «Почетный донор России» первой, второй и третьей степени в зависимости от количества сданной крови.
  • По мнению Миронова, донорство приобретает особую важность в условиях возвращения раненых с фронта.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил увеличить выплаты за сдачу крови, а также ввести знак "Почетный донор России" первой, второй и третьей степени.
"По сравнению с Москвой, льготы и выплаты за донорство во многих других регионах гораздо меньше, и это надо менять. Кроме того, "Почетный донор России", сдавший кровь десятки раз, получает выплату всего 19 497 рублей в год. Конечно же, это очень мало, и сумму надо увеличивать в разы", - сказал Миронов РИА Новости.
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Он также предложил ввести знак "Почетный донор России" первой, второй и третьей степени.
"Третья степень - если сдал кровь 40 раз, вторая - 80 раз, и первая - 120 раз с широким пакетом льгот. Поверьте, сдать кровь несколько десятков раз - это по силам", - добавил лидер партии.
По словам Миронова, каждый год в России проводится примерно полтора миллиона переливаний крови, и донорство – это всегда возможность помочь кому-то, иногда даже спасти чью-то жизнь.
"В последние годы, после начала СВО, когда с фронта возвращаются десятки и сотни раненых, донорство приобретает особую важность", - считает он.
По мнению политика, очень важно информировать людей, что сдавать кровь – это безопасно, почетно и нужно в интересах страны и граждан.
"Самое главное, кровь – это спасенные жизни, и ситуации бывают разные. Причем, никто не знает, когда вам самим может срочно потребоваться донорская кровь", - заключил Миронов.
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