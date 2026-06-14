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СМИ: восхищающийся Обамой американец подал заявку на выборы президента - РИА Новости, 14.06.2026
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02:06 14.06.2026
СМИ: восхищающийся Обамой американец подал заявку на выборы президента

NYP: Барак Обама Шоу подал заявку на участие в выборах президента США

© Фото : @barack4californiaБарак Обама Шоу
Барак Обама Шоу - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© Фото : @barack4california
Барак Обама Шоу. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Барак Обама Шоу, американец, восхищающийся бывшим президентом США Бараком Обамой и сменивший ради этого свое имя, подал заявку на участие в выборах президента в 2028 году.
  • Барак Обама Шоу участвовал в праймериз на пост губернатора Калифорнии, но считался второстепенным кандидатом и не получил признания.
ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Американец по имени Барак Обама Шоу после проигрыша на предварительных выборах на пост губернатора Калифорнии подал заявку на участие в выборах президента в 2028 году, сообщает газета New York Post.
Изначально мужчину звали Сесил Шоу, но более 10 лет назад он сменил имя на Барак Обама Шоу, потому что восхищался бывшим президентом США Бараком Обамой. Он участвовал в праймериз на пост губернатора Калифорнии вместе с 60 другими кандидатами.
"Один из маловероятных кандидатов, к всеобщему веселью в интернете, переводит свою кампанию на новый уровень: президентская гонка в 2028 году", – сообщает издание.
Праймериз прошли 2 июня, во второй тур вышли республиканец Стив Хилтон и демократ Ксавье Бесерра. Как отмечает NYP, Барак Обама Шоу считался второстепенным кандидатом, практически не получившим признания. Многие сочли его действия за розыгрыш.
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