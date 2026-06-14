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В ДНР четыре мирных жителя пострадали из-за атак ВСУ сегодня - РИА Новости, 14.06.2026
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В ДНР четыре мирных жителя пострадали из-за атак ВСУ сегодня

Пушилин: четыре мирных жителя ДНР пострадали сегодня из-за атак БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Четыре мирных жителя Донецкой Народной Республики пострадали из-за атак БПЛА.
  • Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.
  • Повреждено два жилых домостроения, девять объектов гражданской инфраструктуры и техника в нескольких городских округах.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Четыре мирных жителя Донецкой Народной Республики пострадали сегодня из-за атак БПЛА, сообщил глава региона Денис Пушилин.
Калининском районе Горловки ранения средней степени тяжести получил мужчина 1956 года рождения. В Иловайске ранения средней степени тяжести получил мужчина 1990 года рождения, также пострадал мужчина 1957 года рождения. На автодороге Донецк - Успенка вблизи поселка Харьковское Амвросиевского муниципального округа пострадал мужчина 1958 года рождения", - написал он на платформе "Макс".
Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Кроме того, повреждено два жилых домостроения, девять объектов гражданской инфраструктуры, спецтехника, три грузовых и три легковых автомобиля в городских округах Донецк, Макеевка, Горловка, Дебальцево, Докучаевск и Иловайск, Кутейниково (Амвросиевский муниципальный округ), Ясиноватая (Ясиноватский муниципальный округ).
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