В ДНР четыре мирных жителя пострадали из-за атак ВСУ сегодня

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Четыре мирных жителя Донецкой Народной Республики пострадали из-за атак БПЛА.
- Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.
- Повреждено два жилых домостроения, девять объектов гражданской инфраструктуры и техника в нескольких городских округах.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Четыре мирных жителя Донецкой Народной Республики пострадали сегодня из-за атак БПЛА, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"В Калининском районе Горловки ранения средней степени тяжести получил мужчина 1956 года рождения. В Иловайске ранения средней степени тяжести получил мужчина 1990 года рождения, также пострадал мужчина 1957 года рождения. На автодороге Донецк - Успенка вблизи поселка Харьковское Амвросиевского муниципального округа пострадал мужчина 1958 года рождения", - написал он на платформе "Макс".
Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Кроме того, повреждено два жилых домостроения, девять объектов гражданской инфраструктуры, спецтехника, три грузовых и три легковых автомобиля в городских округах Донецк, Макеевка, Горловка, Дебальцево, Докучаевск и Иловайск, Кутейниково (Амвросиевский муниципальный округ), Ясиноватая (Ясиноватский муниципальный округ).
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