Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские военные части разместили публикации, призывающие девушек от 18 лет заключать контракты на службу в ВСУ.
- В публикациях продвигается идея заключения контракта со штурмовыми подразделениями.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Украинские военные части разместили на своих официальных информационных ресурсах публикации, призывающие девушек в возрасте от 18 лет заключать контракты на службу в штурмовые подразделения ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Началась пропаганда подписания контракта с ВСУ девушками в возрасте от 18 лет. Что характерно, продвигается идея именно заключения контракта со штурмовыми подразделениями", - рассказал собеседник агентства.