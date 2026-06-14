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ВСУ начали агитацию девушек от 18 лет к службе в штурмовых отрядах - РИА Новости, 14.06.2026
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18:03 14.06.2026
ВСУ начали агитацию девушек от 18 лет к службе в штурмовых отрядах

РИА Новости: ВСУ начали агитацию девушек от 18 лет к службе в штурмовых отрядах

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкФорма украинского военного
Форма украинского военного - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военные части разместили публикации, призывающие девушек от 18 лет заключать контракты на службу в ВСУ.
  • В публикациях продвигается идея заключения контракта со штурмовыми подразделениями.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Украинские военные части разместили на своих официальных информационных ресурсах публикации, призывающие девушек в возрасте от 18 лет заключать контракты на службу в штурмовые подразделения ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Началась пропаганда подписания контракта с ВСУ девушками в возрасте от 18 лет. Что характерно, продвигается идея именно заключения контракта со штурмовыми подразделениями", - рассказал собеседник агентства.
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