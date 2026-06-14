ВСУ начали агитацию девушек от 18 лет к службе в штурмовых отрядах

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Украинские военные части разместили на своих официальных информационных ресурсах публикации, призывающие девушек в возрасте от 18 лет заключать контракты на службу в штурмовые подразделения ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.