ВСУ ночью нанесли массированный удар беспилотниками по Первомайску в ЛНР

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"Вооруженные формирования Украины совершили очередную массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию нашего города. К сожалению, не обошлось без последствий. В результате ударов зафиксированы повреждения имущества и возгорания на нескольких объектах, пострадавших и жертв среди мирного населения нет", - сообщил Колягин.