ВСУ ночью нанесли массированный удар беспилотниками по Первомайску в ЛНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по городу Первомайску в ЛНР минувшей ночью.
- В результате удара повреждено имущество, возникли возгорания на нескольких объектах, пострадавших и жертв среди мирного населения нет.
ЛУГАНСК, 14 июн - РИА Новости. ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по городу Первомайску в ЛНР минувшей ночью, в результате чего было повреждено имущество и возникли возгорания на нескольких объектах, сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин на платформе "Макс".
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"Вооруженные формирования Украины совершили очередную массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию нашего города. К сожалению, не обошлось без последствий. В результате ударов зафиксированы повреждения имущества и возгорания на нескольких объектах, пострадавших и жертв среди мирного населения нет", - сообщил Колягин.
Он уточнил, что благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС все очаги возгорания были своевременно ликвидированы.
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