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ВСУ ночью нанесли массированный удар беспилотниками по Первомайску в ЛНР - РИА Новости, 14.06.2026
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16:41 14.06.2026
ВСУ ночью нанесли массированный удар беспилотниками по Первомайску в ЛНР

Колягин: ВСУ нанесли массированный удар по Первомайску в ЛНР ночью

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по городу Первомайску в ЛНР минувшей ночью.
  • В результате удара повреждено имущество, возникли возгорания на нескольких объектах, пострадавших и жертв среди мирного населения нет.
ЛУГАНСК, 14 июн - РИА Новости. ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по городу Первомайску в ЛНР минувшей ночью, в результате чего было повреждено имущество и возникли возгорания на нескольких объектах, сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин на платформе "Макс".
«
"Вооруженные формирования Украины совершили очередную массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию нашего города. К сожалению, не обошлось без последствий. В результате ударов зафиксированы повреждения имущества и возгорания на нескольких объектах, пострадавших и жертв среди мирного населения нет", - сообщил Колягин.
Он уточнил, что благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС все очаги возгорания были своевременно ликвидированы.
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