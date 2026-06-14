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В Брянской области при атаке ВСУ погибла мирная жительница - РИА Новости, 14.06.2026
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15:50 14.06.2026 (обновлено: 16:35 14.06.2026)
В Брянской области при атаке ВСУ погибла мирная жительница

Ковальчук: в Брянской области при атаке ВСУ погибла женщина

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Брянской области при ударе БПЛА ВСУ погибла женщина.
  • Двое мужчин пострадали, им оказали медицинскую помощь.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В Брянской области при ударе со стороны Украины погибла женщина, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
«
"ВСУ атаковали с помощью БПЛА самолетного типа деревню Сагутьево Трубчевского района. В результате удара погибла мирная жительница", — написал он на платформе "Макс".
Ковальчук добавил, что также пострадали двое мужчин, им оперативно оказали медицинскую помощь.
В Минобороны ранее заявили, что с 07:00 до 14:00 средства ПВО уничтожили 110 беспилотников, в том числе над Брянской областью.
ВСУ регулярно атакуют приграничные регионы. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием и дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьВооруженные силы УкраиныЕгор КовальчукУкраина
 
 
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