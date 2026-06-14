В Брянской области при атаке ВСУ погибла мирная жительница

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Брянской области при ударе БПЛА ВСУ погибла женщина.
- Двое мужчин пострадали, им оказали медицинскую помощь.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В Брянской области при ударе со стороны Украины погибла женщина, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
«
"ВСУ атаковали с помощью БПЛА самолетного типа деревню Сагутьево Трубчевского района. В результате удара погибла мирная жительница", — написал он на платформе "Макс".
Ковальчук добавил, что также пострадали двое мужчин, им оперативно оказали медицинскую помощь.
В Минобороны ранее заявили, что с 07:00 до 14:00 средства ПВО уничтожили 110 беспилотников, в том числе над Брянской областью.
ВСУ регулярно атакуют приграничные регионы. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием и дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18