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В Курской области дрон ВСУ атаковал магазин, два человека пострадали - РИА Новости, 14.06.2026
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15:10 14.06.2026 (обновлено: 15:13 14.06.2026)
В Курской области дрон ВСУ атаковал магазин, два человека пострадали

Хинштейн: дрон ВСУ атаковал магазин в Курской области, пострадали два человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дрон ВСУ атаковал магазин в слободе Белой Беловского района Курской области.
  • Два человека пострадали: мужчина получил осколочные ранения ног, а девушка — закрытую черепно-мозговую травму.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал магазин в Курской области, пострадали два человека, сообщил Александр Хинштейн.
"Еще двое пострадавших в приграничье. В слободе Белой Беловского района FPV-дрон совершил атаку на магазин. В результате удара у 43-летнего мужчины слепые осколочные ранения ног, у 16-летней девушки закрытая черепно-мозговая травма. Госпитализируем их в Курске", - написал он на платформе "Макс".
Отмечается, у магазина автозапчастей повреждены крыша, фасад и остекление, посечен легковой автомобиль.
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