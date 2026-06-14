В Курской области дрон ВСУ атаковал магазин, два человека пострадали

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дрон ВСУ атаковал магазин в слободе Белой Беловского района Курской области.
- Два человека пострадали: мужчина получил осколочные ранения ног, а девушка — закрытую черепно-мозговую травму.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал магазин в Курской области, пострадали два человека, сообщил Александр Хинштейн.
"Еще двое пострадавших в приграничье. В слободе Белой Беловского района FPV-дрон совершил атаку на магазин. В результате удара у 43-летнего мужчины слепые осколочные ранения ног, у 16-летней девушки закрытая черепно-мозговая травма. Госпитализируем их в Курске", - написал он на платформе "Макс".
Отмечается, у магазина автозапчастей повреждены крыша, фасад и остекление, посечен легковой автомобиль.