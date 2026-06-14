В Херсонской области из-за атак ВСУ пострадали 13 мирных жителей

Краткий пересказ от РИА ИИ Тринадцать мирных жителей пострадали в Херсонской области из-за атак ВСУ за минувшие сутки.

В Чаплинке ранения получили пятеро, двое из них госпитализированы с тяжелыми ранениями.

Пострадали жители других населенных пунктов, включая Любимовку, Брилевку, Голую Пристань и Чулаковку.

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Тринадцать мирных жителей пострадали в Херсонской области из-за атак ВСУ за минувшие сутки, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

« "За минувшие сутки из-за террористических ударов противника пострадали 13 мирных жителей", - написал Сальдо в канале на платформе " Макс ".

Губернатор уточнил, что в Чаплинке ранения получили пятеро. Двое госпитализированы с тяжелыми ранениями, еще троим помощь оказана на месте. В Любимовке Каховского округа пострадали три человека. Все доставлены в местную больницу.

Вражеские дроны атаковали гражданский автомобиль на муниципальной дороге между Великими Копанями и Новой Маячкой. Пострадали два местных жителя. В Брилевке Алешкинского округа ранения получил мужчина 1974 года рождения. Пострадали два жителя Голой Пристани и Чулаковки. Оба доставлены в больницу.