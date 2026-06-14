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В Херсонской области из-за атак ВСУ пострадали 13 мирных жителей - РИА Новости, 14.06.2026
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14:37 14.06.2026
В Херсонской области из-за атак ВСУ пострадали 13 мирных жителей

Сальдо: в Херсонской области из-за атак ВСУ за сутки пострадали 13 человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тринадцать мирных жителей пострадали в Херсонской области из-за атак ВСУ за минувшие сутки.
  • В Чаплинке ранения получили пятеро, двое из них госпитализированы с тяжелыми ранениями.
  • Пострадали жители других населенных пунктов, включая Любимовку, Брилевку, Голую Пристань и Чулаковку.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Тринадцать мирных жителей пострадали в Херсонской области из-за атак ВСУ за минувшие сутки, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
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"За минувшие сутки из-за террористических ударов противника пострадали 13 мирных жителей", - написал Сальдо в канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что в Чаплинке ранения получили пятеро. Двое госпитализированы с тяжелыми ранениями, еще троим помощь оказана на месте. В Любимовке Каховского округа пострадали три человека. Все доставлены в местную больницу.
Вражеские дроны атаковали гражданский автомобиль на муниципальной дороге между Великими Копанями и Новой Маячкой. Пострадали два местных жителя. В Брилевке Алешкинского округа ранения получил мужчина 1974 года рождения. Пострадали два жителя Голой Пристани и Чулаковки. Оба доставлены в больницу.
Также Сальдо сообщил о повреждениях, нанесенных атаками ВСУ.
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