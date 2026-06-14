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Штурмовые группы ВСУ несут потери в Сумской области, сообщил источник - РИА Новости, 14.06.2026
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13:19 14.06.2026
Штурмовые группы ВСУ несут потери в Сумской области, сообщил источник

РИА Новости: группы 425-го штурмового полка ВСУ несут потери в Сумской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ во время специальной военной операции на Украине
Военнослужащие ВС РФ во время специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие ВС РФ во время специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отдельные боевые группы 425-го штурмового полка "Скала" несут потери около населенного пункта Уланово в Сумской области.
  • В результате стрелкового боя на подступах к Уланово взяты в плен двое боевиков.
  • Подразделения российской группировки войск "Север" улучшили тактическое положение в зоне спецоперации и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в нескольких районах Сумской области.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Отдельные боевые группы 425-го штурмового полка "Скала" несут потери около населенного пункта Уланово в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
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"Для сдерживания наступления наших войск на данном участке фронта противник задействует отдельные боевые группы 425-го отдельного штурмового полка "Скала", которые несут потери около Уланово", - рассказал источник.
Он также добавил, что в результате ожесточенного стрелкового боя на подступах к Уланово взяты в плен двое боевиков 210-го отдельного штурмового полка ВСУ.
Минобороны РФ 10 июня сообщило о том, что подразделения российской группировки войск "Север" улучшили тактическое положение в зоне спецоперации. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Лужки, Могрица, Уланово, Хотень и Вольная Слобода Сумской области.
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