Краткий пересказ от РИА ИИ
- Отдельные боевые группы 425-го штурмового полка "Скала" несут потери около населенного пункта Уланово в Сумской области.
- В результате стрелкового боя на подступах к Уланово взяты в плен двое боевиков.
- Подразделения российской группировки войск "Север" улучшили тактическое положение в зоне спецоперации и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в нескольких районах Сумской области.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Отдельные боевые группы 425-го штурмового полка "Скала" несут потери около населенного пункта Уланово в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Для сдерживания наступления наших войск на данном участке фронта противник задействует отдельные боевые группы 425-го отдельного штурмового полка "Скала", которые несут потери около Уланово", - рассказал источник.
Он также добавил, что в результате ожесточенного стрелкового боя на подступах к Уланово взяты в плен двое боевиков 210-го отдельного штурмового полка ВСУ.
Минобороны РФ 10 июня сообщило о том, что подразделения российской группировки войск "Север" улучшили тактическое положение в зоне спецоперации. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Лужки, Могрица, Уланово, Хотень и Вольная Слобода Сумской области.