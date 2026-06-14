ВС России поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России ударили по объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемой ВСУ.
- Нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 150 районах.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. ВС РФ поразили объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 150 районах", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18