Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения беспилотных систем 101-й отдельной бригады теробороны ВСУ понесли существенные потери в Шосткинском районе Сумской области.
- Командование бригады вербует дезертиров в соцсетях для восполнения численности личного состава.
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Существенные потери понесли подразделения беспилотных систем 101-й отдельной бригады теробороны ВСУ в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Существенные потери понесли подразделения беспилотных систем из состава 101-й отдельной бригады теробороны ВСУ в Шосткинском районе", – рассказали в российских силовых структурах.
Отмечается, что на данный момент командование бригады для восполнения численности личного состава прибегает к вербовке дезертиров в соцсетях.