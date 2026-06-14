Краткий пересказ от РИА ИИ
- Несколько случаев смертей тяжело раненных военнослужащих ВСУ произошли из-за отсутствия квалифицированной медпомощи после принудительной выписки из госпиталей Сумской области.
- Длительность лечения в госпиталях региона не должна превышать трех недель из-за большого количества раненых солдат ВСУ.
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Стали известны несколько случаев смертей тяжело раненных военнослужащих ВСУ, скончавшихся из-за отсутствия квалифицированной медпомощи после принудительной выписки из госпиталей Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На данный момент известны несколько случаев смертей тяжело раненных военнослужащих, скончавшихся из-за отсутствия квалифицированной медпомощи после принудительной выписки из госпиталей Сумской области", – сообщили в российских силовых структурах.
Уточняется, что в связи с колоссальным количеством раненых солдат ВСУ, длительность лечения в госпиталях региона не должна превышать трех недель.