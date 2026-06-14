МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Стали известны несколько случаев смертей тяжело раненных военнослужащих ВСУ, скончавшихся из-за отсутствия квалифицированной медпомощи после принудительной выписки из госпиталей Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"На данный момент известны несколько случаев смертей тяжело раненных военнослужащих, скончавшихся из-за отсутствия квалифицированной медпомощи после принудительной выписки из госпиталей Сумской области", – сообщили в российских силовых структурах.