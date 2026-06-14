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ВСУ сдаются в плен после прочтения листовок на Ореховском направлении - РИА Новости, 14.06.2026
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05:01 14.06.2026
ВСУ сдаются в плен после прочтения листовок на Ореховском направлении

ВСУ сдаются в плен после прочтения листовок от ВС РФ на Ореховском направлении

© REUTERS / StringerУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© REUTERS / Stringer
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские бойцы на ореховском направлении в Запорожской области сбрасывают листовки с призывами сложить оружие.
  • В агитационных материалах содержатся гарантии сохранения жизни при сдаче в плен.
  • Часть украинских военнослужащих сдается в плен после прочтения листовок, что способствует сокращению потерь с обеих сторон.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Украинские военнослужащие сдаются в плен после прочтения листовок, которые им сбрасывают российские бойцы на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
Военнослужащие батальона беспилотных систем Ульяновского соединения ВДВ забросали позиции ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области листовками с призывами сложить оружие. Для этого они использовали беспилотник "Молния", модернизированный под сброс листовок.
"Перед нанесением огневого поражения и штурмом дрон произвел точечный сброс листовок над опорными пунктами и окопами противника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в агитационных материалах содержались призывы сложить оружие и сдаться в плен с гарантией сохранения жизни. Такая практика, как сообщили в МО РФ, позволяет воздействовать на морально-психологическое состояние личного состава ВСУ, побуждая их добровольно прекратить сопротивление.
"Часть украинских военнослужащих откликается на данные призывы, что способствует сокращению потерь с обеих сторон и ускоряет выполнение боевых задач", - отметили в Минобороны.
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