ВСУ сдаются в плен после прочтения листовок на Ореховском направлении

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские бойцы на ореховском направлении в Запорожской области сбрасывают листовки с призывами сложить оружие.

В агитационных материалах содержатся гарантии сохранения жизни при сдаче в плен.

Часть украинских военнослужащих сдается в плен после прочтения листовок, что способствует сокращению потерь с обеих сторон.

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Украинские военнослужащие сдаются в плен после прочтения листовок, которые им сбрасывают российские бойцы на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

Военнослужащие батальона беспилотных систем Ульяновского соединения ВДВ забросали позиции ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области листовками с призывами сложить оружие. Для этого они использовали беспилотник "Молния", модернизированный под сброс листовок.

"Перед нанесением огневого поражения и штурмом дрон произвел точечный сброс листовок над опорными пунктами и окопами противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в агитационных материалах содержались призывы сложить оружие и сдаться в плен с гарантией сохранения жизни. Такая практика, как сообщили в МО РФ , позволяет воздействовать на морально-психологическое состояние личного состава ВСУ, побуждая их добровольно прекратить сопротивление.