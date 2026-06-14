Краткий пересказ от РИА ИИ Четвертая мотострелковая бригада «Южной» группировки российских войск дошла до Константиновки, совершив маневр с обходом Клебан-Быкского водохранилища.

Бригада столкнулась с трудностями из-за сокращения фронта наступления и сложности в осуществлении маневров, но смогла пробить оборону противника в районе тепличного комбината «Перспектива».

Подразделения бригады продолжили движение по разным направлениям, заняв завод «Автостекло» и продвигаясь в сторону Дружковки.

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Действующая в Константиновке четвертая мотострелковая бригада "Южной" группировки российских войск дошла до города за счет хитрого маневра с обходом Клебан-Быкского водохранилища, когда после освобождения Иванполья оказалась на узком участке фронта между водоемами, сообщил ее командир Антон Грунис.

"Началось все с освобождения Иванполья ДНР . В ноябре месяце подразделения и части бригады освободили Иванполье и столкнулись с определенными трудностями. По сути, бригада, наступая до этого на широком фронте, фронт значительно сократился из-за рельефа местности, и немножко мы уперлись в междуречье", - сказал Грунис.

По его словам, из-за того, что с обеих сторон от военнослужащих оказались реки и водоемы, фронт наступления сократился, и стало сложнее осуществлять маневры. Кроме того, добавил комбриг, такое расположение затрудняло форсирование реки Кривой Торец.

Как сообщил Грунис, сложившаяся ситуация обсуждалась с командующим "Южной" группировкой Сергеем Медведевым . Было принято решение продолжать действия частью сил и средств, а основные силы бригады скрытно передислоцировать на несколько километров, к западной части Клебан-Быкского водохранилища, и занять плацдармы на его северном берегу.

"С замыслом угадали, потому что получилось пробить оборону противника в районе тепличного комбината " Перспектива " с опорой на Бересток, населенный пункт, в Ильиновке. И уже оттуда продолжили действовать в узком месте города. Выбрали узкое место, изгиб реки. Действовали уже сразу непосредственно в высотных застройках города. Перерезали узкое место города и, не останавливаясь, перерезав город по улице Ливаневского, продолжили действия в северном направлении, в направлении Дружковки", - рассказал командир бригады.

После этого его подчиненные заняли завод "Автостекло" и продолжили дальнейшее движение по разным направлениям. Город бойцы бригады, по словам Груниса, "нарезали, как пирог".

Он добавил, что весь состав его бригады, от солдат до офицеров, вызывает только гордость, и русский солдат - это мечта любого командира.