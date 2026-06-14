Рейтинг@Mail.ru
Командир бригады рассказал, как ВС России пробивались к Константиновке - РИА Новости, 14.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:24 14.06.2026
Командир бригады рассказал, как ВС России пробивались к Константиновке

Командир 4-й бригады Грунис рассказал, как ВС РФ пробивались к Константиновке

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Четвертая мотострелковая бригада «Южной» группировки российских войск дошла до Константиновки, совершив маневр с обходом Клебан-Быкского водохранилища.
  • Бригада столкнулась с трудностями из-за сокращения фронта наступления и сложности в осуществлении маневров, но смогла пробить оборону противника в районе тепличного комбината «Перспектива».
  • Подразделения бригады продолжили движение по разным направлениям, заняв завод «Автостекло» и продвигаясь в сторону Дружковки.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Действующая в Константиновке четвертая мотострелковая бригада "Южной" группировки российских войск дошла до города за счет хитрого маневра с обходом Клебан-Быкского водохранилища, когда после освобождения Иванполья оказалась на узком участке фронта между водоемами, сообщил ее командир Антон Грунис.
"Началось все с освобождения Иванполья ДНР. В ноябре месяце подразделения и части бригады освободили Иванполье и столкнулись с определенными трудностями. По сути, бригада, наступая до этого на широком фронте, фронт значительно сократился из-за рельефа местности, и немножко мы уперлись в междуречье", - сказал Грунис.
Кадры встречи Путина со штурмовиками - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
Путин пожелал удачи российским бойцам, продвигающимся к Запорожью
Вчера, 13:47
По его словам, из-за того, что с обеих сторон от военнослужащих оказались реки и водоемы, фронт наступления сократился, и стало сложнее осуществлять маневры. Кроме того, добавил комбриг, такое расположение затрудняло форсирование реки Кривой Торец.
Как сообщил Грунис, сложившаяся ситуация обсуждалась с командующим "Южной" группировкой Сергеем Медведевым. Было принято решение продолжать действия частью сил и средств, а основные силы бригады скрытно передислоцировать на несколько километров, к западной части Клебан-Быкского водохранилища, и занять плацдармы на его северном берегу.
"С замыслом угадали, потому что получилось пробить оборону противника в районе тепличного комбината "Перспектива" с опорой на Бересток, населенный пункт, в Ильиновке. И уже оттуда продолжили действовать в узком месте города. Выбрали узкое место, изгиб реки. Действовали уже сразу непосредственно в высотных застройках города. Перерезали узкое место города и, не останавливаясь, перерезав город по улице Ливаневского, продолжили действия в северном направлении, в направлении Дружковки", - рассказал командир бригады.
После этого его подчиненные заняли завод "Автостекло" и продолжили дальнейшее движение по разным направлениям. Город бойцы бригады, по словам Груниса, "нарезали, как пирог".
Он добавил, что весь состав его бригады, от солдат до офицеров, вызывает только гордость, и русский солдат - это мечта любого командира.
"Все подразделения бригады, штурмовые отряды, всех можно отметить, все батальоны бригады, беспилотные подразделения бригады потрудились, артиллеристы потрудились, подразделения противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы. Нет таких подразделений, которые не приняли участие. Все свою лепту внесли. И только гордость! Огромное спасибо русскому солдату и всему коллективу!" - заключил Грунис.
Военнослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
Российские штурмовики наступают в районах Красного Лимана
Вчера, 12:53
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаСергей МедведевВооруженные силы РФПерспектива
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала