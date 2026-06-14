Краткий пересказ от РИА ИИ
- Четвертая мотострелковая бригада «Южной» группировки российских войск дошла до Константиновки, совершив маневр с обходом Клебан-Быкского водохранилища.
- Бригада столкнулась с трудностями из-за сокращения фронта наступления и сложности в осуществлении маневров, но смогла пробить оборону противника в районе тепличного комбината «Перспектива».
- Подразделения бригады продолжили движение по разным направлениям, заняв завод «Автостекло» и продвигаясь в сторону Дружковки.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Действующая в Константиновке четвертая мотострелковая бригада "Южной" группировки российских войск дошла до города за счет хитрого маневра с обходом Клебан-Быкского водохранилища, когда после освобождения Иванполья оказалась на узком участке фронта между водоемами, сообщил ее командир Антон Грунис.
"Началось все с освобождения Иванполья ДНР. В ноябре месяце подразделения и части бригады освободили Иванполье и столкнулись с определенными трудностями. По сути, бригада, наступая до этого на широком фронте, фронт значительно сократился из-за рельефа местности, и немножко мы уперлись в междуречье", - сказал Грунис.
По его словам, из-за того, что с обеих сторон от военнослужащих оказались реки и водоемы, фронт наступления сократился, и стало сложнее осуществлять маневры. Кроме того, добавил комбриг, такое расположение затрудняло форсирование реки Кривой Торец.
Как сообщил Грунис, сложившаяся ситуация обсуждалась с командующим "Южной" группировкой Сергеем Медведевым. Было принято решение продолжать действия частью сил и средств, а основные силы бригады скрытно передислоцировать на несколько километров, к западной части Клебан-Быкского водохранилища, и занять плацдармы на его северном берегу.
"С замыслом угадали, потому что получилось пробить оборону противника в районе тепличного комбината "Перспектива" с опорой на Бересток, населенный пункт, в Ильиновке. И уже оттуда продолжили действовать в узком месте города. Выбрали узкое место, изгиб реки. Действовали уже сразу непосредственно в высотных застройках города. Перерезали узкое место города и, не останавливаясь, перерезав город по улице Ливаневского, продолжили действия в северном направлении, в направлении Дружковки", - рассказал командир бригады.
После этого его подчиненные заняли завод "Автостекло" и продолжили дальнейшее движение по разным направлениям. Город бойцы бригады, по словам Груниса, "нарезали, как пирог".
Он добавил, что весь состав его бригады, от солдат до офицеров, вызывает только гордость, и русский солдат - это мечта любого командира.
"Все подразделения бригады, штурмовые отряды, всех можно отметить, все батальоны бригады, беспилотные подразделения бригады потрудились, артиллеристы потрудились, подразделения противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы. Нет таких подразделений, которые не приняли участие. Все свою лепту внесли. И только гордость! Огромное спасибо русскому солдату и всему коллективу!" - заключил Грунис.