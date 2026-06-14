Краткий пересказ от РИА ИИ
- Киев начал эвакуировать предприятия из Краматорска и Дружковки на Западную Украину.
- Это связано с успешными действиями российских войск в Константиновке.
- За сутки бойцы освободили 117 зданий в городе.
- ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, три бронеавтомобиля и 20 пикапов.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Киев начал эвакуировать предприятия из Краматорска на запад Украины из-за наступления ВС России в ДНР, сообщили в Минобороны.
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"Успешные действия и продвижение подразделений Южной группировки войск в населенном пункте Константиновка вынудили киевский режим приступить к эвакуации основных предприятий, организаций и их персонала из населенных пунктов Краматорск и Дружковка на Западную Украину", — говорится в сводке.
За сутки российские бойцы освободили 117 зданий в Константиновке. Штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются и уничтожают блокированные формирования ВСУ в юго-западной части города. Противник потерял до 90 военнослужащих, три бронеавтомобиля и 20 пикапов.
Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Она играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации: там находится крупный транзитный железнодорожный узел.
В четверг Минобороны сообщило, что войска полностью установили контроль над восточной частью населенного пункта и вышли на его северо-восточные окраины. Также бои идут в юго-западных районах города и на территории Константиновского металлургического завода.
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