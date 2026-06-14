Действия ВС России вынудили Киев эвакуировать предприятия из Краматорска

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Киев начал эвакуировать предприятия из Краматорска на запад Украины из-за наступления ВС России в ДНР, сообщили в Минобороны.

"Успешные действия и продвижение подразделений Южной группировки войск в населенном пункте Константиновка вынудили киевский режим приступить к эвакуации основных предприятий, организаций и их персонала из населенных пунктов Краматорск и Дружковка на Западную Украину", — говорится в сводке .

В четверг Минобороны сообщило, что войска полностью установили контроль над восточной частью населенного пункта и вышли на его северо-восточные окраины. Также бои идут в юго-западных районах города и на территории Константиновского металлургического завода.