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Действия ВС России вынудили Киев эвакуировать предприятия из Краматорска - РИА Новости, 14.06.2026
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12:24 14.06.2026 (обновлено: 15:37 14.06.2026)
Действия ВС России вынудили Киев эвакуировать предприятия из Краматорска

МО: наступление ВС РФ вынудило Киев эвакуировать предприятия из Краматорска

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ в зоне проведения спецоперации
Танк Т-80БВМ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Танк Т-80БВМ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киев начал эвакуировать предприятия из Краматорска и Дружковки на Западную Украину.
  • Это связано с успешными действиями российских войск в Константиновке.
  • За сутки бойцы освободили 117 зданий в городе.
  • ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, три бронеавтомобиля и 20 пикапов.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Киев начал эвакуировать предприятия из Краматорска на запад Украины из-за наступления ВС России в ДНР, сообщили в Минобороны.
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"Успешные действия и продвижение подразделений Южной группировки войск в населенном пункте Константиновка вынудили киевский режим приступить к эвакуации основных предприятий, организаций и их персонала из населенных пунктов Краматорск и Дружковка на Западную Украину", — говорится в сводке.

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За сутки российские бойцы освободили 117 зданий в Константиновке. Штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются и уничтожают блокированные формирования ВСУ в юго-западной части города. Противник потерял до 90 военнослужащих, три бронеавтомобиля и 20 пикапов.
Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Она играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации: там находится крупный транзитный железнодорожный узел.
В четверг Минобороны сообщило, что войска полностью установили контроль над восточной частью населенного пункта и вышли на его северо-восточные окраины. Также бои идут в юго-западных районах города и на территории Константиновского металлургического завода.
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