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В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать велосипед - РИА Новости, 14.06.2026
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02:08 14.06.2026
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать велосипед

Роспотребнадор: покупать велосипед рекомендуется у проверенных продавцов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДевушка катается на велосипеде
Девушка катается на велосипеде - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Девушка катается на велосипеде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Приобретать велосипеды рекомендуется в специализированных магазинах и у проверенных продавцов.
  • Перед покупкой необходимо осмотреть велосипед, проверить его комплектность, убедиться в отсутствии дефектов, а также обратить внимание на рулевое управление, тормозную систему, прочность узлов и деталей.
  • Если после покупки в товаре обнаружены недостатки, потребитель вправе потребовать замены товара, уменьшения цены, устранения недостатков, а также отказаться от договора купли-продажи и потребовать возврата денег.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Приобретать велосипед необходимо в специализированных магазинах или у проверенных продавцов, также при покупке следует обратить внимание на детали и комплектующие товара, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Приобретать велосипеды рекомендуется в специализированных магазинах и у проверенных продавцов. Перед покупкой необходимо внимательно осмотреть товар, проверить его комплектность и убедиться в отсутствии видимых дефектов", - говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре отметили, что рекомендуется обратить внимание на рулевое управление, оно должно быть устойчивым. Кроме того, велосипед должен быть оснащен исправной тормозной системой для безопасной эксплуатации.
Узлы, детали и соединения должны быть прочными и надежными, а на раме не должно быть острых кромок и опасных выступающих элементов.
Если после покупки в товаре обнаружены недостатки, потребитель вправе потребовать замены товара; уменьшения цены; устранения недостатков; отказаться от договора купли-продажи и потребовать возврата денег, подчеркнули в ведомстве.
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