В Германии выступили со срочным призывом в отношении России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генерал Эрих Вад, бывший военный советник Ангелы Меркель, заявил о необходимости срочно вернуться к переговорам по Украине из-за эскалации конфликта.
- Он предупредил о риске перерастания конфликта в европейскую войну, если ситуация не изменится.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Нужно срочно заключить мир на Украине из-за эскалации конфликта, заявил бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель генерал Эрих Вад.
"Я думаю: необходимо срочно вернуться, наконец, на переговорный путь в войне на Украине. Потому что реальной альтернативы нет", — сказал он в интервью Berliner Zeitung.
"Я думаю: необходимо срочно вернуться, наконец, на переговорный путь в войне на Украине. Потому что реальной альтернативы нет", — сказал он в интервью Berliner Zeitung.
Бывший советник Меркель добавил, что нужно быть очень осторожным, чтобы этот конфликт не перерос в европейскую войну. Вад подчеркнул, что, по его мнению, если так будет продолжаться и дальше, то все пойдет именно по такому сценарию.
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