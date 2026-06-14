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В Германии выступили со срочным призывом в отношении России - РИА Новости, 14.06.2026
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10:03 14.06.2026 (обновлено: 20:09 14.06.2026)
В Германии выступили со срочным призывом в отношении России

Вад: необходимо срочно заключить мир на Украине из-за эскалации конфликта

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаги России на фоне Спасской башни
Флаги России на фоне Спасской башни - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Флаги России на фоне Спасской башни. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генерал Эрих Вад, бывший военный советник Ангелы Меркель, заявил о необходимости срочно вернуться к переговорам по Украине из-за эскалации конфликта.
  • Он предупредил о риске перерастания конфликта в европейскую войну, если ситуация не изменится.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Нужно срочно заключить мир на Украине из-за эскалации конфликта, заявил бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель генерал Эрих Вад.

"Я думаю: необходимо срочно вернуться, наконец, на переговорный путь в войне на Украине. Потому что реальной альтернативы нет", — сказал он в интервью Berliner Zeitung.
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Бывший советник Меркель добавил, что нужно быть очень осторожным, чтобы этот конфликт не перерос в европейскую войну. Вад подчеркнул, что, по его мнению, если так будет продолжаться и дальше, то все пойдет именно по такому сценарию.

В четверг глава отделения партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в федеральной земле Саксония Йорг Урбан в интервью РИА Новости заявил, что Берлин должен прекратить политику конфронтации с Россией и снять все санкции, чтобы остановить снижение уровня жизни немцев.
В конце марта президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза обсудил перспективы отношений с Европой и подчеркнул, что Москва всегда выступала за диалог с ЕС.
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