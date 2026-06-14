На Урале арестовали одного из фигурантов убийства 15-летней девочки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн – РИА Новости. Краснотурьинский городской суд Свердловской области отправил под стражу одного из двоих подростков, обвиняемых в убийстве 15-летней девочки в Краснотурьинске, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

"Краснотурьинский городской суд избрал меру пресечения 15-летнему местному жителю, обвиняемому в убийстве сверстницы. Суд избрал … меру пресечения в виде заключения под стражу на срок по 11 августа", - говорится в сообщении.