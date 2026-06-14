На Урале арестовали одного из фигурантов убийства 15-летней девочки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Краснотурьинский городской суд Свердловской области отправил под стражу одного из двоих подростков, обвиняемых в убийстве 15-летней девочки.
- Двое подростков 15 и 16 лет нанесли несколько ножевых ранений 15-летней девочке в гаражном массиве в Краснотурьинске вечером 12 июня.
- Смерть девочки наступила в больнице, куда она была доставлена после обнаружения ее прохожими.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн – РИА Новости. Краснотурьинский городской суд Свердловской области отправил под стражу одного из двоих подростков, обвиняемых в убийстве 15-летней девочки в Краснотурьинске, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
По данным регионального управления СК РФ, вечером 12 июня двое подростков, 15 и 16 лет, на территории гаражного массива в Краснотурьинске нанесли несколько ножевых ранений ранее знакомой 15-летней девочке. С места преступления они скрылись, смерть ребенка наступила в больнице, куда он был доставлен после обнаружения прохожими.
"Краснотурьинский городской суд избрал меру пресечения 15-летнему местному жителю, обвиняемому в убийстве сверстницы. Суд избрал … меру пресечения в виде заключения под стражу на срок по 11 августа", - говорится в сообщении.
Преступление было совершено из-за конфликта одного из подростков и девочки, уточняли следователи. Как пояснял журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, фигуранты вызвали школьницу на встречу обманным путем, заранее зная о предстоящей расправе, впоследствии они дали признательные показания.