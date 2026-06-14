Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дискуссию о биолабораториях США на Украине пытались заглушить с помощью пропаганды и цензуры, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен.
- Политик указала, что после признания о ситуации на Украине против директора Национальной разведки США Тулси Габбард развернули кампанию по дискредитации.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Дискуссию о биолабораториях США на Украине пытались заглушить с помощью пропаганды и цензуры, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен.
"Правда оказалась погребена под метровым слоем пропаганды и цензуры. В 2022 году было достаточно одного вопроса о работе американских биолабораторий на Украине, чтобы тебя тут же заклеймили "агентом Кремля" или "сторонником пророссийских теорий заговора" — даже в статьях Википедии и официальных украинских "разведывательных отчетах", — написала она в соцсети X.
Политик указала, что после признания о ситуации на Украине против директора Национальной разведки США Тулси Габбард развернули аналогичную кампанию по дискредитации.
Накануне офис главы американской Нацразведки обнародовал доказательства финансирования США биолабораторий более чем в 30 странах. Как отмечается, многие из них проводят исследования опасных патогенов или занимались этим раньше, а в некоторых случаях это включало эксперименты по приобретению ими новых функций в результате мутации.
Упоминается также, что опасные патогены находились и в одной из лабораторий на Украине, о чем предупреждало американское разведсообщество. Всего же там якобы построили четыре таких учреждения, на что ушли миллионы долларов, в том числе из средств Пентагона. А в дальнейшем Штаты оплачивали изучение в них высокопатогенного птичьего гриппа и других особо опасных вирусов.
Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что рассекреченные в США документы о биолабораториях на Украине подтверждают многочисленные заявления Москвы по этой теме.