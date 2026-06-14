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"Оказалась погребена". В ФРГ забили тревогу из-за происходящего на Украине - РИА Новости, 14.06.2026
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15:47 14.06.2026 (обновлено: 17:18 14.06.2026)
"Оказалась погребена". В ФРГ забили тревогу из-за происходящего на Украине

Дагделен: правду о биолабораториях на Украине пытались заглушить пропагандой

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дискуссию о биолабораториях США на Украине пытались заглушить с помощью пропаганды и цензуры, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен.
  • Политик указала, что после признания о ситуации на Украине против директора Национальной разведки США Тулси Габбард развернули кампанию по дискредитации.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Дискуссию о биолабораториях США на Украине пытались заглушить с помощью пропаганды и цензуры, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен.
"Правда оказалась погребена под метровым слоем пропаганды и цензуры. В 2022 году было достаточно одного вопроса о работе американских биолабораторий на Украине, чтобы тебя тут же заклеймили "агентом Кремля" или "сторонником пророссийских теорий заговора" — даже в статьях Википедии и официальных украинских "разведывательных отчетах", — написала она в соцсети X.
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Политик указала, что после признания о ситуации на Украине против директора Национальной разведки США Тулси Габбард развернули аналогичную кампанию по дискредитации.
Накануне офис главы американской Нацразведки обнародовал доказательства финансирования США биолабораторий более чем в 30 странах. Как отмечается, многие из них проводят исследования опасных патогенов или занимались этим раньше, а в некоторых случаях это включало эксперименты по приобретению ими новых функций в результате мутации.
Упоминается также, что опасные патогены находились и в одной из лабораторий на Украине, о чем предупреждало американское разведсообщество. Всего же там якобы построили четыре таких учреждения, на что ушли миллионы долларов, в том числе из средств Пентагона. А в дальнейшем Штаты оплачивали изучение в них высокопатогенного птичьего гриппа и других особо опасных вирусов.
Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что рассекреченные в США документы о биолабораториях на Украине подтверждают многочисленные заявления Москвы по этой теме.
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В миреУкраинаСевим ДагделенWikipediaМинистерство обороны СШАТулси ГаббардСШАРоссияМария Захарова
 
 
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