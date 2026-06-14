МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Дискуссию о биолабораториях США на Украине пытались заглушить с помощью пропаганды и цензуры, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен.

Накануне офис главы американской Нацразведки обнародовал доказательства финансирования США биолабораторий более чем в 30 странах. Как отмечается, многие из них проводят исследования опасных патогенов или занимались этим раньше, а в некоторых случаях это включало эксперименты по приобретению ими новых функций в результате мутации.