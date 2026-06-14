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"Мерзкая история": в ЕС пришли в ярость от новой выходки Зеленского - РИА Новости, 14.06.2026
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04:26 14.06.2026 (обновлено: 11:09 14.06.2026)
"Мерзкая история": в ЕС пришли в ярость от новой выходки Зеленского

Христофору: Зеленский законом о языке доказал неготовность Киева к членству в ЕС

© AP Photo / Vadim GhirdaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кипрский журналист Алекс Христофору считает, что решение Владимира Зеленского о лишении русского языка статуса подлежащего защите на Украине доказывает неготовность Киева к вступлению в ЕС.
  • По мнению эксперта, действия Зеленского показывают, что Киев не соответствует требованиям для евроинтеграции.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского о лишении русского языка статуса подлежащего защите на Украине доказало неготовность Киева к вступлению в ЕС, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
"Безопасность, мир, демократия — вот преимущества вступления в ЕС в понимании Киева. А на деле у нас есть мерзкая история о том, как Зеленский меняет статус русского языка на Украине. Ну как, похоже это на ценности альянса или нет? Очевидно ведь, что Киев еще не готов", — сказал он.
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По словам эксперта, пусть Украина и встала на путь евроинтеграции, но действия Зеленского показывают, что Киев не соответствует требованиям.
"Расширение остается одной из величайших историй успеха ЕС и нашей лучшей инвестицией в наше общее будущее. Поэтому лучше, чтобы оно было без Украины", — подытожил журналист.
В пятницу спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что Владимир Зеленский подписал закон, который исключает русский язык из перечня подлежащих защите. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости назвала этот шаг неонацизмом в действии.
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В декабре 2025 года украинский парламент поддержал законопроект, который исключает русский язык из перечня подлежащих защите. Тогда в список были добавлены урумский, румейский, ромский, чешский, крымчакский, караимский и идиш.
После госпереворота в 2014-м власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
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