Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кипрский журналист Алекс Христофору считает, что решение Владимира Зеленского о лишении русского языка статуса подлежащего защите на Украине доказывает неготовность Киева к вступлению в ЕС.
- По мнению эксперта, действия Зеленского показывают, что Киев не соответствует требованиям для евроинтеграции.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского о лишении русского языка статуса подлежащего защите на Украине доказало неготовность Киева к вступлению в ЕС, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
По словам эксперта, пусть Украина и встала на путь евроинтеграции, но действия Зеленского показывают, что Киев не соответствует требованиям.
"Расширение остается одной из величайших историй успеха ЕС и нашей лучшей инвестицией в наше общее будущее. Поэтому лучше, чтобы оно было без Украины", — подытожил журналист.
В пятницу спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что Владимир Зеленский подписал закон, который исключает русский язык из перечня подлежащих защите. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости назвала этот шаг неонацизмом в действии.
В декабре 2025 года украинский парламент поддержал законопроект, который исключает русский язык из перечня подлежащих защите. Тогда в список были добавлены урумский, румейский, ромский, чешский, крымчакский, караимский и идиш.
После госпереворота в 2014-м власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.