"Мерзкая история": в ЕС пришли в ярость от новой выходки Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ Кипрский журналист Алекс Христофору считает, что решение Владимира Зеленского о лишении русского языка статуса подлежащего защите на Украине доказывает неготовность Киева к вступлению в ЕС.

По мнению эксперта, действия Зеленского показывают, что Киев не соответствует требованиям для евроинтеграции.

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского о лишении русского языка статуса подлежащего защите на Украине доказало неготовность Киева к вступлению в ЕС, такое мнение высказал в эфире своего Решение Владимира Зеленского о лишении русского языка статуса подлежащего защите на Украине доказало неготовность Киева к вступлению в ЕС, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.

"Безопасность, мир, демократия — вот преимущества вступления в ЕС в понимании Киева . А на деле у нас есть мерзкая история о том, как Зеленский меняет статус русского языка на Украине . Ну как, похоже это на ценности альянса или нет? Очевидно ведь, что Киев еще не готов", — сказал он.

По словам эксперта, пусть Украина и встала на путь евроинтеграции, но действия Зеленского показывают, что Киев не соответствует требованиям.

"Расширение остается одной из величайших историй успеха ЕС и нашей лучшей инвестицией в наше общее будущее. Поэтому лучше, чтобы оно было без Украины", — подытожил журналист.

В декабре 2025 года украинский парламент поддержал законопроект, который исключает русский язык из перечня подлежащих защите. Тогда в список были добавлены урумский, румейский, ромский, чешский, крымчакский, караимский и идиш.