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Баллотирующаяся в мэры модель пошла на радикальный шаг из-за Украины - РИА Новости, 14.06.2026
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00:54 14.06.2026 (обновлено: 01:23 14.06.2026)
Баллотирующаяся в мэры модель пошла на радикальный шаг из-за Украины

Кандидат в мэры Кракова Шрайбер сорвала украинский флаг с ратуши

CC BY-SA 3.0 / Mkos / Kraków, ul. Podzamcze 8. Gmach Wyższego Seminarium Duchownego, 1899-1902Краков
Краков - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
CC BY-SA 3.0 / Mkos / Kraków, ul. Podzamcze 8. Gmach Wyższego Seminarium Duchownego, 1899-1902
Краков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кандидат в мэры Кракова Марианна Шрайбер в предвыборном ролике сорвала флаги ЕС и Украины с городской ратуши.
  • Она также пообещала "вернуть Польшу к нормальности" и повесила распятие в одной из школ.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Кандидат в мэры Кракова, боец MMA и модель Марианна Шрайбер в предвыборном ролике сорвала флаги ЕС и Украины с городской ратуши.
На видео, сделанном с помощью ИИ, показано, как с городских зданий снимают флаги Европейского союза и Украины, оставляя только красно-белый польский флаг. В другом кадре флаг ЕС выбрасывается в мусорный бак.
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"Когда я стану мэром Кракова, я обязательно уберу флаги Европейского союза и Украины со зданий города", — сказала 33-летняя Шрайбер.
Она также пообещала "вернуть Польшу к нормальности" и повесила распятие в одной из школ.
Отношения между Киевом и Варшавой обострились после решения Владимира Зеленского присвоить наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В ответ на это президент Польши Кароль Навроцкий инициировал процедуру лишения Владимира Зеленского ордена Белого Орла, которым того наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
Западные СМИ пишут, что отношения между двумя странами находятся на самом низком уровне с начала конфликта и обвиняют в этом главу киевского режима.
* Террористические организации, запрещенные на территории России.
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