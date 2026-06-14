"Только один сценарий". Послание из ЕС ошарашило Зеленского

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости, Светлана Медведева. Авансом Украину в ЕС не возьмут — в этом вопросе поставили точку. Брюссель проталкивает нежелательный для Киева сценарий. О том, что предложили и как объясняют отказ, — в материале РИА Новости.

Борща не будет

Украина получила статус кандидата в ЕС еще в июне 2022 года. И, несмотря на обещания ускорить процесс, до сих пор топчется в предбаннике.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос приехала на днях в Киев и рассказала, что для кандидатов есть три сценария:

1) по существующим правилам, то есть с полноценной интеграцией;

2) частичная секторальная интеграция. Страна присоединяется лишь в определенной сфере, де-юре оставаясь вне рамок союза. Пример: Норвегия и Швейцария;

3) обратная интеграция — это когда вступают авансом.

Но третий вариант для Украины категорически отвергли, несмотря на все разговоры о заветном 2027-м. По сути, остался только второй.



Это и предлагал номинально главный европейский союзник Украины канцлер ФРГ Фридрих Мерц, когда говорил о статусе "ассоциированного членства", причем без ощутимых преимуществ. Просто украинские чиновники смогут участвовать в саммитах ЕС и встречах министров, но без права голоса.



Марта Кос подчеркнула: пока это только идея, европейцы спорят. А ведь еще год назад она была полна оптимизма и уверяла представителей киевского режима, используя приятные для них метафоры: "Посредством нашего нового делового сотрудничества мы будем вместе варить борщ. ЕС — идеальная площадка, <…> где можно обсуждать, что изменить в рецепте для повышения эффективности".

© AP Photo / Olivier Matthys Флаги ЕС во время саммита в Брюсселе © AP Photo / Olivier Matthys Флаги ЕС во время саммита в Брюсселе

Три критерия

Для вступления в ЕС очень серьезные требования. Страна должна соответствовать так называемым Копенгагенским критериям. В частности, это:

— стабильные институты, гарантирующие демократию, верховенство закона, соблюдение прав человека, уважение и защиту меньшинств;

— рыночная экономика, конкурентоспособная в ЕС;

— эффективное выполнение обязательств политического, экономического и валютного союза.

"Украина не соответствует ни одному из этих критериев", — подчеркивал депутат бундестага, внешнеполитический эксперт фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.



Руководитель проектов консалтинговой группы "Полилог" Руслан Андреев добавляет: Киев не может и, главное, не хочет выполнять никакие требования. Но Зеленский продолжает настаивать на ускоренном вступлении, поскольку Украина "защищает Европу".

© REUTERS / Thomas Peter Киев © REUTERS / Thomas Peter Киев

"Такие не нужны"

Киевский режим с коррупцией, отсутствием независимости судов и влиянием олигархата на принятие государственных решений никак не вписывается в "общий европейский дом", говорит доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Давыдова.



Мешают и экономические проблемы.



"Доступ агрохолдингов и фермеров на европейский рынок обвалит цены на продовольствие в Европе и разорит местных аграриев", — указывает она.



Французские и польские фермеры уже протестовали из-за украинского зерна. Кроме того, рынок ЕС подразумевает прозрачные правила игры.



Плюс неизбежный приток дешевой рабочей силы, угрожающий стабильности рынка труда.



И в целом уровень экономического развития Украины значительно ниже, чем в среднем по ЕС. Это означает постоянные дотации из общего бюджета.

"В Европе хватает стран, которые едят с брюссельского стола. Польша, Румыния, Прибалтика получают миллиарды евро и не готовы делиться с соседом", — отмечает Давыдова.



Да и послевоенное восстановление потребует огромных средств, что, естественно, станут выпрашивать у ЕС, добавляет доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве России Артем Пылин.



Вариант секторальной интеграции выбрали потому, что Брюсселю не понадобится немедленно перестраивать бюджетную политику и корректировать экономическую, заключают эксперты. Никто не хочет лишней головной боли. В итоге Украине открывают дверь в "общий дом", но не пускают в него.