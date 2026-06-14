Ученые нашли новый подход к лечению малярии

Краткий пересказ от РИА ИИ Размножение малярийного паразита можно затормозить, если изменить температуру среды организма-хозяина.

При снижении температуры размножение паразита подавляется, так как нарушается процесс его проникновения в новые эритроциты.

Для применения этого метода необходимы дальнейшие эксперименты на животных, оценка безопасности и клинические исследования.

ТОКИО, 14 июн — РИА Новости. Размножение малярийного паразита можно затормозить, если изменить температуру среды организма-хозяина, что может помочь в лечении болезни, рассказал РИА Новости ассистент кафедры тропической медицины Токийского медицинского университета Дзикэй Тайти Одагава.

“В ходе нашего исследования мы выяснили, что при помещении малярийного паразита в температурную среду ниже обычной температуры тела его размножение подавляется”, — заявил эксперт.

Исследование проводилось на культивированном возбудителе тропической малярии, а также на мышиной модели. В обоих случаях, по словам ученого, при снижении температуры размножение паразита подавлялось.

« “Одной из причин может быть то, что нарушается процесс проникновения малярийного паразита в новые эритроциты. Малярийный паразит размножается внутри эритроцитов, затем с определенной периодичностью выходит из них и проникает в следующие эритроциты, таким образом увеличивая свою численность”, — пояснил Одагава.

По словам ученого, полученные результаты указывают “на возможность поддерживать лечение не только за счет прямого действия противомалярийного препарата на паразита, но и за счет вмешательства в среду организма-хозяина, в которой паразит размножается”. Это, в свою очередь, может привести к идее вспомогательного подхода при тяжелой малярии — например, за счет сочетания контроля температуры тела с противомалярийными препаратами.

« “Однако результаты данного исследования не означают, что если принудительно снизить жар, малярию можно вылечить. Основой лечения малярии является правильное применение противомалярийных препаратов”, — подчеркнул он.