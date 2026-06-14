Партия Пашиняна набрала на выборах 49,7 процента голосов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правящая партия "Гражданский договор" премьер-министра Никола Пашиняна набрала 49,7 процента голосов.
- Партия сможет самостоятельно сформировать правительство Армении.
ЕРЕВАН, 14 июн - РИА Новости. Правящая партия "Гражданский договор" премьер-министра Никола Пашиняна набрала 49,7% голосов и сможет самостоятельно сформировать правительство, следуют из окончательных данных ЦИК по итогам парламентских выборов 7 июня.
"Партия "Гражданский договор" набрала 49,7% голосов", - заявил в ходе заседания комиссии глава ЦИК Ваагн Овакимян.
Полученные голоса позволят партии самостоятельно сформировать правительство Армении.
ЦИК Армении подвел итоги парламентских выборов
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