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Партия Пашиняна набрала на выборах 49,7 процента голосов - РИА Новости, 14.06.2026
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17:23 14.06.2026 (обновлено: 17:43 14.06.2026)
Партия Пашиняна набрала на выборах 49,7 процента голосов

ЦИК: партия Пашиняна набрала на выборах в парламент 49,7% голосов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правящая партия "Гражданский договор" премьер-министра Никола Пашиняна набрала 49,7 процента голосов.
  • Партия сможет самостоятельно сформировать правительство Армении.
ЕРЕВАН, 14 июн - РИА Новости. Правящая партия "Гражданский договор" премьер-министра Никола Пашиняна набрала 49,7% голосов и сможет самостоятельно сформировать правительство, следуют из окончательных данных ЦИК по итогам парламентских выборов 7 июня.
"Партия "Гражданский договор" набрала 49,7% голосов", - заявил в ходе заседания комиссии глава ЦИК Ваагн Овакимян.
Полученные голоса позволят партии самостоятельно сформировать правительство Армении.
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АрменияВ миреНикол ПашинянПартия "Гражданский договор"Парламентские выборы в Армении в 2026 году
 
 
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