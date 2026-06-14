Один из вертолетов, разбившихся в Рио-де-Жанейро, Бразилия

Один из вертолетов, разбившихся в Рио-де-Жанейро, Бразилия

© Фото : TV Globo Один из вертолетов, разбившихся в Рио-де-Жанейро, Бразилия

Американский певец Оливер Три погиб при столкновении вертолетов в Бразилии

Краткий пересказ от РИА ИИ В Рио-де-Жанейро произошло столкновение и крушение двух вертолетов.

Среди погибших — американский певец Оливер Три и аргентинский ютубер Гаспар Прим Диас, известный как Gaspi.

МЕХИКО, 14 июн - РИА Новости. Американский певец и продюсер Оливер Три погиб в результате столкновения и крушения двух вертолетов в Рио-де-Жанейро, сообщили бразильские власти, данные которых приводит портал Американский певец и продюсер Оливер Три погиб в результате столкновения и крушения двух вертолетов в Рио-де-Жанейро, сообщили бразильские власти, данные которых приводит портал G1

"Среди погибших - американский певец Оливер Три и аргентинский ютубер Гаспи", - говорится в материале G1.

Авария произошла утром в воскресенье в районе Рекрейу-дус-Бандейрантис на западе Рио-де-Жанейро . Два вертолета столкнулись в воздухе и упали на территорию стоянки, заполненной автомобилями.

В числе шести погибших, как сообщается, оказались пилоты обоих воздушных судов, американский музыкант Оливер Три, аргентинский блогер Гаспар Прим Диас, известный как Gaspi, аргентинский режиссер музыкальных клипов Лукас Виньяле и бразильский музыкальный продюсер Лукас Бриту Шавис, известный как Лукас Фрота.