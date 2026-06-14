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Американский певец Оливер Три погиб при столкновении вертолетов в Бразилии - РИА Новости, 14.06.2026
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21:37 14.06.2026
Американский певец Оливер Три погиб при столкновении вертолетов в Бразилии

Певец Оливер Три погиб при столкновении двух вертолетов в Рио-де-Жанейро

© Фото : TV GloboОдин из вертолетов, разбившихся в Рио-де-Жанейро, Бразилия
Один из вертолетов, разбившихся в Рио-де-Жанейро, Бразилия - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© Фото : TV Globo
Один из вертолетов, разбившихся в Рио-де-Жанейро, Бразилия
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Рио-де-Жанейро произошло столкновение и крушение двух вертолетов.
  • Среди погибших — американский певец Оливер Три и аргентинский ютубер Гаспар Прим Диас, известный как Gaspi.
МЕХИКО, 14 июн - РИА Новости. Американский певец и продюсер Оливер Три погиб в результате столкновения и крушения двух вертолетов в Рио-де-Жанейро, сообщили бразильские власти, данные которых приводит портал G1.
"Среди погибших - американский певец Оливер Три и аргентинский ютубер Гаспи", - говорится в материале G1.
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Авария произошла утром в воскресенье в районе Рекрейу-дус-Бандейрантис на западе Рио-де-Жанейро. Два вертолета столкнулись в воздухе и упали на территорию стоянки, заполненной автомобилями.
В числе шести погибших, как сообщается, оказались пилоты обоих воздушных судов, американский музыкант Оливер Три, аргентинский блогер Гаспар Прим Диас, известный как Gaspi, аргентинский режиссер музыкальных клипов Лукас Виньяле и бразильский музыкальный продюсер Лукас Бриту Шавис, известный как Лукас Фрота.
Оливер Три получил известность благодаря своему эксцентричному сценическому образу и песням Life Goes On и Miss You, записанной совместно с немецким диджеем Робином Шульцем.
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