Трамп нецензурно высказался об атаке Израиля по Бейруту, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп высказался о атаке Израиля по Бейруту в непечатных выражениях.
- Трамп заявил, что атаки не должно было произойти, и призвал стороны отступить на фоне ожидания сделки США и Ирана.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после атаки Израиля по Бейруту высказался о ней в непечатных выражениях в разговоре с порталом Axios.
"Зачем Биби (премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - ред.) должен был устраивать эту (чертову - ред.) атаку. Я был так взбешен. Я дал понять ему. У него нет никакого (чертова - ред.) здравого смысла. Я дал ему это понять", - заявил Трамп в разговоре с порталом Axios.
Как сообщил портал, Трампа шокировал звонок от советников с целью проинформировать об атаке на Бейрут.
"Это было так плохо, я поверить не мог. За час до этого мы должны подписать сделку", - цитирует президента издание.