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Трамп нецензурно высказался об атаке Израиля по Бейруту, пишут СМИ - РИА Новости, 14.06.2026
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19:51 14.06.2026 (обновлено: 20:02 14.06.2026)
Трамп нецензурно высказался об атаке Израиля по Бейруту, пишут СМИ

Axios: Трамп после атаки Израиля по Бейруту нецензурно высказался о ней

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп высказался о атаке Израиля по Бейруту в непечатных выражениях.
  • Трамп заявил, что атаки не должно было произойти, и призвал стороны отступить на фоне ожидания сделки США и Ирана.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после атаки Израиля по Бейруту высказался о ней в непечатных выражениях в разговоре с порталом Axios.
"Зачем Биби (премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - ред.) должен был устраивать эту (чертову - ред.) атаку. Я был так взбешен. Я дал понять ему. У него нет никакого (чертова - ред.) здравого смысла. Я дал ему это понять", - заявил Трамп в разговоре с порталом Axios.
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Ранее в воскресенье министерство здравоохранения Ливана заявило, что в результате израильского удара по району Гбейри в южном пригороде Бейрута погибли три человека, еще 15 получили ранения.
Как сообщил портал, Трампа шокировал звонок от советников с целью проинформировать об атаке на Бейрут.
"Это было так плохо, я поверить не мог. За час до этого мы должны подписать сделку", - цитирует президента издание.
Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что атаки не должно было произойти и призвал стороны отступить на фоне ожидания сделки США и Ирана. В эфире Fox News он сообщил, что разговаривал с израильским премьером и в непечатных выражениях спросил "какого черта он делает".
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