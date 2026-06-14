СМИ: Трамп рассчитывает на подписание сделки с Ираном в ближайшие часы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп рассчитывает на подписание сделки с Ираном.
- Договоренность, по словам журналиста Fox News, будет подписана в электронном виде.
ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассчитывает на подписание сделки с Ираном в течение двух-трех часов, утверждает корреспондент Fox News после разговора с американским лидером.
Как заявил журналист в эфире телеканала, Трамп рассчитывает, что договоренность будет подписана в электронном виде в ближайшие два-три часа.