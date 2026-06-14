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Трамп выругался в адрес Нетаньяху после ударов по Бейруту, сообщают СМИ - РИА Новости, 14.06.2026
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19:30 14.06.2026
Трамп выругался в адрес Нетаньяху после ударов по Бейруту, сообщают СМИ

Fox News: Трамп выругался в адрес Нетаньяху после ударов по Бейруту

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп выразил недовольство действиями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после атак по Бейруту.
  • В результате израильского удара по району Гбейри в южном пригороде Бейрута погибли три человека, еще 15 получили ранения.
ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выругался в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после атак по Бейруту, утверждает корреспондент Fox News после разговора с американским лидером.
Как заявил журналист в эфире телеканала, Трамп сообщил, что разговаривал с израильским премьером и в непечатных выражениях спросил "какого черта он делает". Президент США призвал Израиль больше не атаковать Ливан, чтобы не помешать запланированной сделки Штатов с Ираном, сообщил журналист.
Ранее в воскресенье министерство здравоохранения заявило, что в результате израильского удара по району Гбейри в южном пригороде Бейрута погибли три человека, еще 15 получили ранения.
Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что атаки не должно было произойти и призвал стороны отступить на фоне ожидания сделки США и Ирана.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
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В миреСШАИзраильБейрутДональд ТрампБиньямин Нетаньяху
 
 
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