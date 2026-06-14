Трамп выругался в адрес Нетаньяху после ударов по Бейруту, сообщают СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп выразил недовольство действиями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после атак по Бейруту.
- В результате израильского удара по району Гбейри в южном пригороде Бейрута погибли три человека, еще 15 получили ранения.
ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выругался в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после атак по Бейруту, утверждает корреспондент Fox News после разговора с американским лидером.
Ранее в воскресенье министерство здравоохранения заявило, что в результате израильского удара по району Гбейри в южном пригороде Бейрута погибли три человека, еще 15 получили ранения.
Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что атаки не должно было произойти и призвал стороны отступить на фоне ожидания сделки США и Ирана.