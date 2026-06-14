СМИ сообщили о телефонном разговоре Трампа и Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с днем рождения в телефонном разговоре.
- В ходе беседы стороны обсудили дальнейшие переговоры по Украине.
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Телефонный разговор состоялся между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, последний поздравил американского лидера с днем рождения, также обсудили переговоры по Украине сообщают украинские СМИ.
Президент РФ Владимир Путин в рамках ПМЭФ заявил, что у России есть желание закончить конфликт на Украине. При этом он отметил, что Киев не готов к мирным договоренностям. Российский лидер подчеркнул, что РФ нужны договоренности на длительную историческую перспективу, а не краткосрочная остановка украинского конфликта.