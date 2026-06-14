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СМИ сообщили о телефонном разговоре Трампа и Зеленского - РИА Новости, 14.06.2026
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18:09 14.06.2026
СМИ сообщили о телефонном разговоре Трампа и Зеленского

Трамп и Зеленский провели телефонный разговор

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с днем рождения в телефонном разговоре.
  • В ходе беседы стороны обсудили дальнейшие переговоры по Украине.
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Телефонный разговор состоялся между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, последний поздравил американского лидера с днем рождения, также обсудили переговоры по Украине сообщают украинские СМИ.
"Зеленский и Трамп провели телефонный разговор. Зеленский поздравил президента США с днем рождения. Кроме того, стороны обсудили дальнейшие переговоры и ряд других вопросов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Президент РФ Владимир Путин в рамках ПМЭФ заявил, что у России есть желание закончить конфликт на Украине. При этом он отметил, что Киев не готов к мирным договоренностям. Российский лидер подчеркнул, что РФ нужны договоренности на длительную историческую перспективу, а не краткосрочная остановка украинского конфликта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
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Вчера, 08:00
 
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