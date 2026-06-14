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Трамп потребовал от Израиля прекратить удары по Ливану - РИА Новости, 14.06.2026
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17:52 14.06.2026 (обновлено: 18:02 14.06.2026)
Трамп потребовал от Израиля прекратить удары по Ливану

Трамп осудил атаку на Бейрут и призвал Израиль прекратить удары по Ливану

© REUTERS / Nathan HowardПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп осудил атаку на Бейрут и призвал Израиль прекратить удары по Ливану.
  • Он подчеркнул, что стороны должны отступить, так как США очень близки к сделке с Ираном, которая может принести мир в регион.
ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал Израиль прекратить удары по Ливану на фоне ожидающейся сделки с Ираном.
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"Утренняя атака на Бейрут не должна была произойти", — написал он в своей соцсети Truth Social.
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Он подчеркнул, что Израиль отвечал на небольшую и бессмысленную атаку, в результате которой никто не пострадал.
"Не должно быть больше атак Израиля нигде в Ливане, но не должно быть и атак другой стороны. <...> Мы очень близки к сделке, которая принесет мир в регион, включая Ливан, и все стороны должны отступить", — добавил президент.
Ранее в воскресенье Израиль атаковал южный пригород Бейрута. Удары пришлись по двум квартирам в жилом доме. Позднее агентство NNA сообщило о трех погибших и 15 пострадавших.
По словам журналиста Axios Барака Равида, незадолго до удара израильская армия уведомила о своих планах Центральное командование ВС США. Как отметил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф, атака показала, что Вашингтон лишен воли или возможности выполнять свои обязательства.
В пятницу агентство Mehr опубликовало положения проекта мирной сделки Ирана и США. Документ состоит из 14 пунктов, среди которых — незамедлительное полное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.
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