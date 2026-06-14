Трамп потребовал от Израиля прекратить удары по Ливану

Краткий пересказ от РИА ИИ Дональд Трамп осудил атаку на Бейрут и призвал Израиль прекратить удары по Ливану.

Он подчеркнул, что стороны должны отступить, так как США очень близки к сделке с Ираном, которая может принести мир в регион.

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал Израиль прекратить удары по Ливану на фоне ожидающейся сделки с Ираном.

« "Утренняя атака на Бейрут не должна была произойти", — написал он в своей соцсети Truth Social.

Он подчеркнул, что Израиль отвечал на небольшую и бессмысленную атаку, в результате которой никто не пострадал.

"Не должно быть больше атак Израиля нигде в Ливане , но не должно быть и атак другой стороны. <...> Мы очень близки к сделке, которая принесет мир в регион, включая Ливан, и все стороны должны отступить", — добавил президент.

Ранее в воскресенье Израиль атаковал южный пригород Бейрута. Удары пришлись по двум квартирам в жилом доме. Позднее агентство NNA сообщило о трех погибших и 15 пострадавших.

По словам журналиста Axios Барака Равида, незадолго до удара израильская армия уведомила о своих планах Центральное командование ВС США. Как отметил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф, атака показала, что Вашингтон лишен воли или возможности выполнять свои обязательства.