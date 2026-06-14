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Трамп пообещал "дискобомбулировать" противников - РИА Новости, 14.06.2026
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02:39 14.06.2026
Трамп пообещал "дискобомбулировать" противников

Трамп применять секретный "дискобомбулятор" в отношении противников

© REUTERS / Evelyn HocksteinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп пообещал применять секретный «дискобомбулятор» в отношении противников.
  • Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social картинку с надписью «Вас дискобомбулируют».
ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал применять секретный "дискобомбулятор" в отношении противников.
"Вас дискобомбулируют", - картинку с такой надписью президент опубликовал в своей соцсети Truth Social.
На изображении "верховный главнокомандующий" стоит, вероятно, на авианосце и в бинокль смотрит на суда под американским флагом и истребители.
Кому именно адресовано послание, президент не уточнил.
Ранее Трамп рассказал, что американское оружие "дискомбомбулятор", которое якобы было применено в Венесуэле при захвате президента Николаса Мадуро, при использовании издает жужжащий звук. Название для оружия президент США придумал сам.
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