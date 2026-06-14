Трамп пообещал "дискобомбулировать" противников

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп пообещал применять секретный «дискобомбулятор» в отношении противников.

Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social картинку с надписью «Вас дискобомбулируют».

ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал применять секретный "дискобомбулятор" в отношении противников.

"Вас дискобомбулируют", - картинку с такой надписью президент опубликовал в своей соцсети Truth Social.

На изображении "верховный главнокомандующий" стоит, вероятно, на авианосце и в бинокль смотрит на суда под американским флагом и истребители.

Кому именно адресовано послание, президент не уточнил.