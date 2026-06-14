МОСКВА, 14 июн — РИА Новости, Ренат Абдуллин. На вопрос о подарке он ответил лишь тремя словами. Американский лидер отмечает 80-летие, будучи одной из самых обсуждаемых персон на планете. Позади головокружительная карьера бизнесмена и телеведущего, покушение, пауза в президентстве, прогремевшие на весь мир политические ходы. С чем подходит хозяин Белого дома к юбилею и какие перспективы в отношениях с Россией — в материале РИА Новости.

Его ждали

Выход Дональда Трампа на политическую арену США был неизбежен. Запрос на такую фигуру объективно наблюдался. Он умело разыграл все имевшиеся на руках карты: "Америка превыше всего", "Сделаем Америку вновь великой".

Нью-йоркский бизнесмен, который к выборам 2016-го был известен избирателям как эксцентричный миллиардер, смог обратить в свою веру всех, кто устал от либеральной повестки.

Так он пришел в Белый дом. Но эффект оказался неоднозначным: в краткосрочной перспективе все было отлично, но в итоге Республиканская партия стала разделяться — на умеренных "слонов" (одно из самоназваний республиканцев) и на активистов MAGA (аббревиатура от трамповского лозунга "Make America Great Again").

Мастер сделок

Первый срок Трампа, с 2017-го по 2021-й, был непростым. В наследство от Обамы ему достался кризис на Украине Афганистан , традиционно проблемная с точки зрения Белого дома Азия

И тут он всех удивил. Взять пример корейского направления: Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын неделями обменивались персональными оскорблениями, буквально — до причесок. Но в итоге лидеры двух стран встретились впервые в истории. И побеседовали так, что фото со встречи обсуждали еще месяцы после.

К сожалению, процесс не получил продолжения. До обмена личными визитами дело не дошло (встречались на границе двух государств Корейского полуострова ). Однако сам факт встречи оказался символичным.

Пресловутый "бизнес-подход" Трампа — это не фигура речи. Сорок седьмой президент США знает, как обставлять сделки.

"Мы остановили семь войн, а на самом деле их десять. Мы не учитываем несколько из них и не включаем в этот список то, что мы сделали с Ираном , остановив их ядерную программу", — хвастался он прошлым летом.

А что с Украиной?

Ко второму сроку Трамп сосредоточился на украинском кризисе. Он обещал разрешить его буквально за 24 часа. В предвыборной кампании ставка сыграла: американцы явно устали от того, что в их информпространстве постоянно мелькает какая-то малоизвестная восточноевропейская страна, на которую американский бюджет тратит миллиарды.

Однако по факту сделки пока не случилось. В Вашингтоне не очень привыкли к такому. Киевский режим по-прежнему только требует, ничего не предлагая взамен: его глава Владимир Зеленский скандалит, ругается, ссорится. Ну а Трамп, который американский же конгресс при любой малейшей возможности обходит президентскими указами, точно не любитель плясать под чужую дудку.

"Он человек зрелый, опытный очень политик. Вряд ли кто-то со стороны имеет возможность оказать на него какое-то существенное влияние", — охарактеризовал его российский президент Владимир Путин

Справедливости ради отметим, что покончить с украинской темой Трамп обещал еще в 2016-м. Но и тогда не получилось. Что будет сейчас — неясно. Американский лидер, когда ему напоминают о пресловутых "24 часах" не скрывает, что ошибся: все оказалось сложнее.

Несмотря на это, процесс урегулирования идет — стороны контактируют друг с другом. Кремль постоянно подчеркивает, что готов к переговорам и, что важно, пойти на определенные компромиссы. Все на основе договоренностей, которых лидеры двух держав достигли на встрече в Анкоридже.

"Если бы тогда президента Трампа не надули с выборами (в 2020-м, когда победил Джо Байден . — Прим. ред.)... А я считаю, что была явно подтасовка на предыдущих выборах. Голосование через почту не отвечает никаким международным стандартам по обеспечению справедливых выборов. Ну так случилось, его не допустили тогда. Но если бы он был у власти, может быть, действительно этого бы и не произошло, может быть, он бы уделил больше внимания поиску мирного решения", — пояснял Путин.

За нежелание идти на диалог ради достижения мира сам хозяин Белого дома неоднократно критиковал европейцев. Вообще, с его возвращением в Овальный кабинет отношения с союзниками за океаном явно охладились. Дошло даже до разговоров о переформатировании или ликвидации НАТО , где Штаты играют ведущую роль.

"Мир во всем мире"

Трамп — непредсказуем, это признают многие его оппоненты. Ведь еще в сентябре 2024-го, за два месяца до голосования, кто бы мог подумать о его победе с большим перевесом. Въехать в Белый дом с четырехлетним перерывом — дело нешуточное. А Трамп смог, став вторым в истории, кому это удалось.

Накануне дня рождения журналисты спросили о подарке.

"Мир во всем мире", — произнес он.

Прежде всего на Ближнем Востоке , уточнил президент. Вторжение в Иран сразу, мягко говоря, пошло не плану. То, что задумывалось как силовое принуждение к некоей сделке, обернулось провалом — США увязли в конфликте на месяцы.