Действительно великий: Трамп расчистил себе место в истории

Дональду Трампу — 80. Для руководителя страны возраст солидный, хотя и далеко не предельный. Махатхир Мохамад ушел с поста премьер-министра Малайзии в 95, а в следующем месяце отметит свой 101-й день рождения. Трамп, учитывая средний возраст, в котором уходили из жизни его предшественники (за последние полвека), вполне может встретить не только 90-летний, но и столетний юбилей. Но в Белом доме ему осталось быть всего 2,5 года — все его пробросы про третий срок не стоит воспринимать серьезно (не из-за него, а вследствие невозможности отменить ограничения в два срока). И хотя даже за это время можно сделать еще очень много, уже понятно, в каком качестве Трамп войдет в американскую и мировую историю.

Он останется в ней как великий разрушитель. Созидателей и разрушителей много, но вот великие действительно наперечет. Трамп относится к их числу, и его разрушительность — это не недостаток и не достоинство, это реальность.

Трамп абсолютно нетипичный для США политик и президент. Начиная с того, что он появился в американской политике в 70-летнем возрасте — и сразу же стал президентом. А потом еще и смог, проиграв следующие выборы, вернуться в Белый дом, что до него удавалось лишь одному из всех его предшественников. Но главная его уникальность не в этом, а в том, как и что он ломает.

Трамп ведь девелопер, но это не просто строитель-застройщик. Девелопер должен вначале купить, захватить, снести то, что было на конкретном приглянувшемся ему участке земли, а уже потом построить то, что хочет. Девелопер Трамп прославился своими чуть ли не авантюрными проектами — и умением вставать на ноги после падений, то есть банкротств и неудач. Потом он стал еще и звездой американских телешоу, звездой медиа — и уже с таким "супербрендом" Трамп пошел в политику. Где буквально за год сломал двухпартийную систему — сначала подмяв под себя Республиканскую партию, а потом и выиграв выборы у кандидата от демократов. Это было его первое великое разрушение, но далеко не последнее.

Да, потом у него отобрали Белый дом, но Трамп вернулся, причем усилив свой контроль над Республиканской партией. И чудом пережив покушение — а учитывая ненависть к нему большей части американской элиты, даже удивительно, что он вообще до сих пор жив. На первом сроке он пытался разрушить американскую машину управления, контролируемую элитой, — это называлось осушить "вашингтонское болото". Не преуспел, но расшатал ее основательно. Казалось, что второй срок он использует для продолжения "большой чистки", для перестройки элиты, однако вместо этого Трамп сосредоточился на внешней арене. Сначала тарифные войны со всем миром, потом война с Ираном — ни то ни другое не принесло ему успеха. Более того, иранская авантюра стала сильнейшим ударом по глобальным позициям США. Убив рахбара Хаменеи и развязав войну против Ирана, Трамп открыл ящик Пандоры — и нанес колоссальный ущерб влиянию Америки в мире. То есть разрушил американскую репутацию? Да, но, как и в случае с "вашингтонским болотом", не до конца и не бесповоротно.

Разрушительность Трампа имеет две причины. Первая связана с тем, что он хочет сломать, чтобы построить новое. А вторая куда объективнее: то, что он ломает, и так уже обветшало и плохо работает. Более того, уничтожаемое им и является настоящей причиной проблем, кризисов и бед, а Трамп в этом случае выступает лишь как инструмент провидения, как "бич Божий". При этом он сам не всегда понимает, что делает: если его желание перетрясти американскую политическую элиту и систему было осознанным и искренним, то в случае с Ираном он не стремился обрушить американские позиции в мире. Наоборот, ему казалось (после операции по захвату Мадуро), что он поймал волну — и быстрая победоносная война укрепит влияние Штатов и его лично. Но все получилось ровно наоборот — и не столько потому, что Трамп игнорировал реалистов в своем окружении, сколько по причине того, что американские претензии на глобальную гегемонию давно уже не бьются с реальностью. Америка надорвалась — не физически (в финансовом и военном аспектах), а геополитически: она не в состоянии обеспечивать то, на что претендует, потому что мир больше не слушается ее. Трамп отчасти понимал гибельность гегемонистских амбиций и даже проговаривал это, но оказался в плену того самого болота, не вашингтонского даже, а глобалистского.

Трамп хотел сломить Иран, чтобы выстроить новый Ближний Восток, но вместо этого сломал то, на чем еще держалось американское влияние в регионе. Вместо институтов исламской республики бульдозер Трампа снес остатки доверия и страха перед американцами в регионе, причем у тех стран, которые считались союзниками США. И все это ради чего? Ради строительства под американским руководством нового Ближнего Востока? Но это и так было нереальным, а после войны американцам вообще придется думать об уходе из региона.

Столь же оторванной от реальности была и попытка в ходе первого срока выстроить "Авраамовы соглашения", примирив Израиль с арабами за счет якобы решения палестинского вопроса (абсолютно нежизнеспособного варианта создания "лоскутной Палестины"). Но на втором сроке Трамп пошел еще дальше, выдвинув план строительства "новой Ривьеры" на месте уничтожаемой Израилем Газы. План настолько же циничный, насколько неосуществимый. Не Трамп снес Газу (а там реально уничтожено до 80 процентов домов и инфраструктуры), это сделал Нетаньяху, но Трамп, по сути, продлил выданный ему еще Байденом карт-бланш на это. Чтобы потом построить там город-сад: Дональд же великий девелопер. Однако в итоге разрушенным оказалось отношение американцев к Израилю: впервые в насквозь пропитанном произраильским духом американском обществе негативное отношение к действиям еврейского государства превысило позитивное.

Нельзя сказать, что разрушение — это стихия Трампа, ему действительно хочется созидать. Однако ломать у него получается лучше не только потому, что он это хорошо умеет, но и потому, что все прогнило. Даже в восточном крыле Белого дома, которое он снес, чтобы построить на его месте роскошный дворец. Это как раз у него получится — хотя пользоваться новым зданием смогут уже только его преемники.

И тогда они получат возможность использовать последствия трамповских разрушений — в системе американских альянсов, в Европе, в НАТО, на Ближнем Востоке, в глобальной торговле, во внутриамериканской политике. Великий разрушитель максимально расчистит площадку, а уж что будет построено на ней, зависит от его наследников и преемников. Попытаются восстановить разрушенное? Бесполезно и даже опасно, в том числе для самой Америки. Будут строить новое, стратегически продуманное и как минимум учитывающее интересы других, а в идеале даже согласованное с ними (если мы говорим о мировой арене)? Тогда Америка действительно сможет стать "снова великой" и избежит раскола и развала. То есть сбудется то, чего так хочет Дональд Трамп.