Путин и Трамп за полтора года провели 13 телефонных разговоров

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в воскресенье провели очередной телефонный разговор, который стал 13-м по счету с момента вступления Трампа в должность президента в 2025 году.

Всего с учетом прошедшего в воскресенье звонка лидеры говорили по телефону 13 раз менее чем за 1,5 года, прошедших с момента вступления Трампа в должность. В 2025 году состоялось 10 телефонных разговоров - Путин и Трамп общались 12 февраля, 18 марта, 19 мая, 4 июня, 14 июня, 3 июля, 19 августа, 16 октября, 28 декабря и 29 декабря.