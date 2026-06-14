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Путин и Трамп за полтора года провели 13 телефонных разговоров - РИА Новости, 14.06.2026
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19:09 14.06.2026
Путин и Трамп за полтора года провели 13 телефонных разговоров

РИА Новости: Путин и Трамп за полтора года провели 13 телефонных разговоров

© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели 13-й по счету телефонный разговор с момента вступления Трампа в должность президента в 2025 году.
  • Путин поздравил Трампа с 80-летием.
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в воскресенье провели очередной телефонный разговор, который стал 13-м по счету с момента вступления Трампа в должность президента в 2025 году.
Российский лидер в ходе беседы поздравил американского коллегу с днем рождения, Трампу в воскресенье исполнилось 80 лет.
Предыдущий телефонный разговор глав России и США состоялся 29 апреля по инициативе российской стороны и продолжался более 1,5 часов. До этого Путин и Трамп созванивались 9 марта, та их беседа стала первой в 2026 году.
Всего с учетом прошедшего в воскресенье звонка лидеры говорили по телефону 13 раз менее чем за 1,5 года, прошедших с момента вступления Трампа в должность. В 2025 году состоялось 10 телефонных разговоров - Путин и Трамп общались 12 февраля, 18 марта, 19 мая, 4 июня, 14 июня, 3 июля, 19 августа, 16 октября, 28 декабря и 29 декабря.
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