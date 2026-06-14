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Переговорщики от Катара вылетели в Тегеран, пишут СМИ - РИА Новости, 14.06.2026
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11:05 14.06.2026
Переговорщики от Катара вылетели в Тегеран, пишут СМИ

Reuters: переговорщики от Катара вылетели в Тегеран

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Катарские переговорщики вылетели в Тегеран для завершения соглашения о прекращении войны между США и Ираном.
  • Премьер-министр Пакистана заявил, что сделка между США и Ираном, скорее всего, будет доработана в ближайшие сутки после заявления президента США о возможном скором подписании соглашения.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Переговорщики от Катара вылетели в Тегеран в рамках усилий по достижению соглашения между Ираном и США, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
«
"Катарские переговорщики вылетели в Тегеран в воскресенье утром в рамках усилий по завершению соглашения о прекращении войны между США и Ираном", - пишет агентство.
В субботу премьер Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что сделка между США и Ираном, скорее всего, будет доработана в ближайшие сутки. Он добавил, что Пакистан готовится к электронному подписанию мирной сделки, которое должно произойти сразу после выработки окончательного текста.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что в его понимании руководство Ирана одобрило подписание соглашения с Соединенными Штатами. По оценке главы Белого дома, соглашение может быть подписано уже в ближайшие выходные.
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