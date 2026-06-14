Новый Сирано, Толстой и Достоевский: что смотреть в театрах летом

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости, Юлия Зачетова. Этим летом театральная Москва, кажется, не затихает ни на день. Зрителей ждут балетные премьеры, остросюжетные драмы и даже иммерсивное шоу в особняке. Самые интересные постановки — в материале РИА Новости.

"Эллада"

© Фото : Батыр Аннадурдыев "Эллада" © Фото : Батыр Аннадурдыев "Эллада"

Мировая премьера продюсерской компании MuzArts — это мифы и легенды Древней Греции в современном прочтении известного хореографа Патрика де Бана. Зрители увидят два одноактных балета "Леда и лебеди" на музыку Эцио Боссо и "Минотавр" на музыку Макса Рихтера. В "Леде" дебютирует артистка балета Большого театра Полина Нецветаева-Долгалева. Также в проекте заняты Ильдар Гайнутдинов, Дарина Масеева, Даниил Потапцев, Анастасия Сташкевич, Ольга Марченкова, Марк Орлов, Никита Капустин, Мария Богданович, Антон Савичев и другие.

Где: Историческая сцена Малого театра

Когда: 15 и 22 июня в 19:00

Спектакль "Три"

Спектакль "Три" в "Кстати театре" Спектакль "Три" в "Кстати театре"

Музейный сад, который стал новой площадкой программы "Лето в Москве", превратился в открытое городское пространство фестиваля искусств "Русский КоТ". Культурная традиция здесь оживает в арт-объектах, музыке, танце, кино, творческих практиках и театре в том числе. Двадцатого июня на открытой сцене бесплатно покажут спектакль "Три" режиссера Екатерины Половцевой. В центре — не главные героини пьесы Чехова "Три сестры", а женщины, чьи судьбы остаются за пределами знакомого сюжета. Наташа Прозорова, Лидия Протопопова и Софья Прозорова в исполнении актрис Нелли Уваровой, Татьяны Волковой и Татьяны Шатиловой рассказывают истории любви, одиночества, надежд и утрат.

Где: "Кстати театр", двор Всероссийского музея декоративного искусства

Когда: 20 июня в 16:30

"Последние"

© Фото : Ольга Кузякина "Последние" в театре "Шалом" © Фото : Ольга Кузякина "Последние" в театре "Шалом"

Семейные отношения рушатся из-за конфликтов: разногласия перерастают в допросы, любовь становится поводом для обвинений, а правда превращается в угрозу. Неспокойное время ставит героев перед сложными проблемами: насколько сильным может быть стремление к свободе у тех, кто вырос в условиях компромиссов и обмана, и способно ли новое поколение разорвать "цепь зла". Острая психологическая драма в постановке Олега Липовецкого по мотивам пьесы Максима Горького.

Где: Театр "Шалом"

Когда: 14 июля в 19:00

"Жена солдата"

© Фото : Евгений Люлюкин "Жена солдата" в Малом театре © Фото : Евгений Люлюкин "Жена солдата" в Малом театре

Спектакль режиссера Цырена Батоцыренова по пьесе Цыпилмы Очировой и Олега Юмова стал победителем режиссерской лаборатории Малого театра "Россия. Время героев. От XX к XXI веку". Постановщики обращаются к теме тихого женского подвига. Эпохи сменяют друг друга, а женщины по-прежнему стойко ждут мужей с полей сражений. Двадцать второго июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, по окончании просмотра в рамках просветительского проекта "Диалог времен" состоится обсуждение премьеры с создателями спектакля.

Где: Малый театр, Малая сцена на Большой Ордынке

Когда: 22 июня в 19:00

"Вернувшиеся: Новая реальность"

© Фото : Сергей Клычихин "Вернувшиеся: Новая реальность" © Фото : Сергей Клычихин "Вернувшиеся: Новая реальность"

Легендарное шоу вернется в репертуар иммерсивного театра всего на 60 показов. Впервые "Особняк Дашков, 5" открыл свои двери этим проектом в 2016 году: постановка за десять лет привлекла более 300 тысяч зрителей из 30 стран и была номинирована на премию "Золотая маска". Автор идеи — хореограф и режиссер Мигель. Зрители получают возможность путешествовать по четырем этажам особняка, погружаясь в сюжетные линии и переживая непередаваемые эмоции. Шоу поставлено по мотивам драмы "Привидения" норвежского классика Генрика Ибсена.

Где: "Особняк Дашков, 5"

Когда: с 6 августа

"Анна Каренина"

"Анна Каренина" в Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко "Анна Каренина" в Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко

Главная балетная премьера 107-го сезона. Музыку написал композитор Илья Демуцкий, а поставил новую версию хореограф Максим Севагин. В центре сюжета — не только трагическая история Анны, но и путь Константина Левина от внутреннего кризиса к душевному покою. Сопоставление их судеб, разрушительной страсти Анны и созидательного поиска Левина — смысловое ядро постановки. В спектакле участвуют студенты Московской государственной академии хореографии: в ролях детей Долли и сына Анны — Сережи.

Где: Театр имени Станиславского и Немировича-Данченко

Когда: 25, 26, 27 и 28 июня в 19:00

"Сирано де Бержерак"

Признание в любви в пяти картинах с одним антрактом ставит художественный руководитель театра Евгений Каменькович со своим учеником, актером Федором Малышевым в главной роли. Прекрасную Роксану сыграет Ольга Бодрова. С момента премьеры в парижском театре "Порт Сен-Мартен" в 1897 году "Сирано де Бержерак" остается одной из самых популярных пьес французского романтика Эдмона Ростана.

Где: "Мастерская Петра Фоменко"

Когда: 15, 16, 19 и 27 июня, 4 и 14 июля

"Коля Красоткин"

Инсценировка по мотивам романа Достоевского "Братья Карамазовы" рассказывает о мальчиках. В центре сюжета — школьники во главе с Колей Красоткиным. Они живут в одном городе, учатся в военной прогимназии и часто спорят, размышляя о вере и поисках себя. Один из главных героев романа, Алеша Карамазов, потерпел неудачу, не сумев уберечь от духовной гибели своих братьев. Теперь он пытается спасти души этих мальчиков. Это второй спектакль режиссера Максима Меламедова на сцене Художественного театра после "Русалки".

Где: Малая сцена МХТ им. А. П. Чехова