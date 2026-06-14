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МИД Таиланда назвал страну местом, безопасным для туристов - РИА Новости, 14.06.2026
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Туризм
 
15:54 14.06.2026
МИД Таиланда назвал страну местом, безопасным для туристов

МИД Таиланда назвал королевство безопасным местом для туристов из всех стран

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВид на Бангкок
Вид на Бангкок - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД Таиланда заявил о безопасности визитов в страну для иностранных туристов, в том числе россиян.
  • МИД Таиланда подчеркнул, что все туристы и иностранные граждане должны соблюдать таиландские законы и правила.
БАНГКОК, 14 июн – РИА Новости. МИД Таиланда заявил о безопасности визитов в страну для иностранных туристов, в том числе россиян, в ответ на опубликованное МИД РФ в пятницу предупреждение о соблюдении осторожности при поездках в Таиланд с точки зрения опасности для российских граждан быть арестованными по запросу США.
"Таиланд является гостеприимным и безопасным местом для туристов всех национальностей", - говорится в заявлении, которое подписал исполняющий обязанности главы департамента информации и официального представителя МИД Таиланда Панидон Патчимсават.
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В документе отмечается, что Таиланд и Россия поддерживают хорошие и дружественные отношения на всех уровнях.
"В 2027 году две страны отметят 130-летие установления дипломатических отношений. Таиланд неизменно тепло принимает гостей со всего мира, включая россиян. В 2025 году Таиланд принял около 1,9 миллиона российских туристов, что является самым высоким показателем среди посетителей с Европейского континента", - подчеркивает МИД Таиланда.
В то же время, далее говорится в заявлении, от всех туристов и иностранных граждан, проживающих в Таиланде, ожидается соблюдение таиландских законов и правил.
"Таиланд последовательно рассматривает случаи нарушения закона на основе таиландского законодательства и правовых процедур, без дискриминации", - заявляет МИД королевства.
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