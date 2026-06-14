МИД Таиланда назвал страну местом, безопасным для туристов

Краткий пересказ от РИА ИИ МИД Таиланда заявил о безопасности визитов в страну для иностранных туристов, в том числе россиян.

МИД Таиланда подчеркнул, что все туристы и иностранные граждане должны соблюдать таиландские законы и правила.

БАНГКОК, 14 июн – РИА Новости. МИД Таиланда заявил о безопасности визитов в страну для иностранных туристов, в том числе россиян, в ответ на опубликованное МИД РФ в пятницу предупреждение о соблюдении осторожности при поездках в Таиланд с точки зрения опасности для российских граждан быть арестованными по запросу США.

"Таиланд является гостеприимным и безопасным местом для туристов всех национальностей", - говорится в заявлении, которое подписал исполняющий обязанности главы департамента информации и официального представителя МИД Таиланда Панидон Патчимсават.

В документе отмечается, что Таиланд Россия поддерживают хорошие и дружественные отношения на всех уровнях.

"В 2027 году две страны отметят 130-летие установления дипломатических отношений. Таиланд неизменно тепло принимает гостей со всего мира, включая россиян. В 2025 году Таиланд принял около 1,9 миллиона российских туристов, что является самым высоким показателем среди посетителей с Европейского континента", - подчеркивает МИД Таиланда.

В то же время, далее говорится в заявлении, от всех туристов и иностранных граждан, проживающих в Таиланде, ожидается соблюдение таиландских законов и правил.