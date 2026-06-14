Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России используют тактику создания "беспилотных коридоров" для прорыва обороны ВСУ.
- Российские войска небольшими группами проникают в зоны поражения, используя городской ландшафт или лесистую местность для маскировки, а затем атакуют украинские позиции при поддержке беспилотников.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. ВС России нашли способ преодолевать оборону ВСУ и создавать "беспилотные коридоры", пишет Forbes.
«
"Солдаты просачиваются в зоны поражения небольшими группами вокруг удерживаемых украинцами позиций. Затем они используют продвижение для обеспечения превосходства посредством беспилотников. После этого российские войска атакуют украинские позиции несколькими небольшими подразделениями с разных направлений при поддержке беспилотников", — говорится в публикации.
Как уточняется, за последние несколько месяцев Россия провела множество подобных операций. Группы проникновения состоят всего из двух-трех солдат — именно это количество позволяет наступающим пробиваться в зону поражения незамеченным. Небольшие группы быстро передвигаются, используя для маскировки городской ландшафт или лесистую местность. Достигнув намеченной позиции, группа устанавливает передовой пост, обеспечив себе некоторую защиту от беспилотников.
«
"С этих аванпостов солдаты запускают собственные дроны. Их совокупность создает так называемый беспилотный коридор, где российские дроны фактически контролируют воздушное пространство. <…> Такая тактика позволяет ВС России брать под контроль населенные пункты, необходимые для достижения более крупных оперативных целей", — добавили в статье.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>