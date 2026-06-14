Новая тактика России в зоне СВО вызвала изумление на Западе

«

"Солдаты просачиваются в зоны поражения небольшими группами вокруг удерживаемых украинцами позиций. Затем они используют продвижение для обеспечения превосходства посредством беспилотников. После этого российские войска атакуют украинские позиции несколькими небольшими подразделениями с разных направлений при поддержке беспилотников", — говорится в публикации.