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Вся Херсонская область оказалась обесточена - РИА Новости, 14.06.2026
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00:45 14.06.2026 (обновлено: 01:21 14.06.2026)
Вся Херсонская область оказалась обесточена

Жители 14 муниципальных округов Херсонской области остались без света

© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линии электропередачи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Все 14 муниципальных округов Херсонской области обесточены из-за технологических нарушений в энергосистеме Запорожской области.
  • Среди обесточенных округов — Скадовский, Алешкинский, Голопристанский, Чаплынский и другие.
  • Специалисты компании «Херсонэнерго» начали работу над восстановлением электроснабжения.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Все 14 муниципальных округов Херсонской области обесточены из-за технических нарушений в энергосистеме Запорожской области, сообщила в Telegram-канале компания "Херсонэнерго".
Без света остались Скадовский, Алешкинский, Голопристанский, Чаплынский, Каланчакский, Генический, Новотроицкий, Ивановский, Нижнесерогозский, Верхнерогачикский, Горностаевский, Великолепетихский, Каховский и Новокаховский муниципальные округа.
Специалисты начали работу над восстановлением энергоснабжения в кратчайшие сроки.
Накануне вечером губернатор Запорожской области сообщил о повреждении ряда энергообъектов из-за атак украинских БПЛА, регион частично остался без света.
Херсонская область стала регионом страны в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киевский режим не признает его легитимность. ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая Херсон.
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