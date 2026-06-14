Дмитриев прокомментировал задержание танкера в Ла-Манше

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что премьер Британии Кир Стармер вместо задержания нелегальных мигрантов задерживает нефтяной танкер в Ла-Манше и пытается отвлечь этим внимание британцев.