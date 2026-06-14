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Дмитриев прокомментировал задержание танкера в Ла-Манше - РИА Новости, 14.06.2026
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11:13 14.06.2026 (обновлено: 21:25 14.06.2026)
Дмитриев прокомментировал задержание танкера в Ла-Манше

Дмитриев: Стармер отвлекает внимание от проблем с миграцией задержанием танкера

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британия задержала в Ла-Манше нефтяной танкер Smyrtos под флагом Камеруна.
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что премьер-министр Британии Кир Стармер пытается отвлечь внимание британцев от проблемы нелегальных мигрантов, задержав танкер.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что премьер Британии Кир Стармер вместо задержания нелегальных мигрантов задерживает нефтяной танкер в Ла-Манше и пытается отвлечь этим внимание британцев.
Утром в воскресенье министерство обороны королевства сообщило, что Британия задержала в воскресенье в Ла-Манше нефтяной танкер Smyrtos под флагом Камеруна, его доставят к якорной стоянке на юге Англии.
«
"Отчаявшийся Стармер, вместо того чтобы перехватывать своих иммигрантов, которые насилуют, калечат и обезглавливают британцев, пытается отвлечь Великобританию эскалацией конфликта", - написал он в соцсети Х, комментируя новость о задержании танкера.
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Ла-МаншРоссияКамерунКир СтармерКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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