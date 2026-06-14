Краткий пересказ от РИА ИИ
- Британия задержала в Ла-Манше нефтяной танкер Smyrtos под флагом Камеруна.
- Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что премьер-министр Британии Кир Стармер пытается отвлечь внимание британцев от проблемы нелегальных мигрантов, задержав танкер.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что премьер Британии Кир Стармер вместо задержания нелегальных мигрантов задерживает нефтяной танкер в Ла-Манше и пытается отвлечь этим внимание британцев.
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"Отчаявшийся Стармер, вместо того чтобы перехватывать своих иммигрантов, которые насилуют, калечат и обезглавливают британцев, пытается отвлечь Великобританию эскалацией конфликта", - написал он в соцсети Х, комментируя новость о задержании танкера.