США в апреле вдвое нарастили экспорт одежды в Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ В апреле текущего года США в 2,1 раза увеличили экспорт одежды в Россию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экспорт повседневной женской одежды вырос в 2,7 раза в годовом выражении, до 1,7 миллиона долларов.

Экспорт обуви из США увеличился в 1,7 раза в годовом выражении и составил 1,98 миллиона долларов.

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты в апреле вдвое в годовом выражении нарастили экспорт одежды в Россию, при этом сильнее всего выросли поставки одежды для женщин, деталей одежды и маек, выяснило РИА Новости, проанализировав данные американской таможни.

Так, суммарный объем поставок одежды из США РФ в апреле текущего года составил 3,99 миллиона долларов - в 2,1 раза больше, чем год назад. При этом в месячном выражении стоимость американского экспорта сократилась на 17%.

Сильнее всего за год вырос экспорт в Россию повседневной женской одежды - костюмов, пиджаков, платьев, юбок, брюк, комбинезонов, шорт и тому подобного - в 2,7 раза в годовом выражении, до 1,7 миллиона долларов.

Также заметный рост в годовом выражении был у деталей одежды - в 2,6 раза, до 783,8 тысячи долларов, а еще у маек, футболок и фуфаек - в 1,8 раза, до 1,3 миллиона долларов.