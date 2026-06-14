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США в апреле вдвое нарастили экспорт одежды в Россию - РИА Новости, 14.06.2026
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08:18 14.06.2026
США в апреле вдвое нарастили экспорт одежды в Россию

РИА Новости: США в апреле вдвое нарастили экспорт одежды в Россию

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОдежда на вешалках
Одежда на вешалках - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Одежда на вешалках. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В апреле текущего года США в 2,1 раза увеличили экспорт одежды в Россию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
  • Экспорт повседневной женской одежды вырос в 2,7 раза в годовом выражении, до 1,7 миллиона долларов.
  • Экспорт обуви из США увеличился в 1,7 раза в годовом выражении и составил 1,98 миллиона долларов.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты в апреле вдвое в годовом выражении нарастили экспорт одежды в Россию, при этом сильнее всего выросли поставки одежды для женщин, деталей одежды и маек, выяснило РИА Новости, проанализировав данные американской таможни.
Так, суммарный объем поставок одежды из США в РФ в апреле текущего года составил 3,99 миллиона долларов - в 2,1 раза больше, чем год назад. При этом в месячном выражении стоимость американского экспорта сократилась на 17%.
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Сильнее всего за год вырос экспорт в Россию повседневной женской одежды - костюмов, пиджаков, платьев, юбок, брюк, комбинезонов, шорт и тому подобного - в 2,7 раза в годовом выражении, до 1,7 миллиона долларов.
Также заметный рост в годовом выражении был у деталей одежды - в 2,6 раза, до 783,8 тысячи долларов, а еще у маек, футболок и фуфаек - в 1,8 раза, до 1,3 миллиона долларов.
Кроме того, Штаты поставляли в Россию обувь: экспорт по итогам апреля составил 1,98 миллиона долларов. Это в 1,7 раза больше в годовом выражении и на 1,3% меньше в месячном.
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